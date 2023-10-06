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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على آخر أسعار البصل والذهب والدولار اليوم الجمعة

البصل
البصل

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخدمية، منها أسعار الذهب، والدولار، الخضروات والفاكهة، وتحديدًا البصل.

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أسعار الذهب تهبط بقرار التموين.. ومفاجأة بشأن عيار 21 اليوم

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تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

واستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الجمعة 6-10- 2023.


أسعار الخضروات اليوم في مصر سعر الجملة :


الطماطم  12.5  جنيهات للكيلو

البصل بـ 18 جنيهًا للكيلو

البطاطس 11.5 جنيهًا للكيلو

الباذنجان 3.5 جنيهات

الخيار 8  جنيهات

الكوسة 8  جنيهات

الفلفل الرومي 10 جنيهًا

الملوخية 4 جنيهات

البامية 33 جنيهات


أسعار الفاكهة “سعر الجملة”:
 

الجوافة 14  جنيهًا
العنب الأحمر 24 جنيهًا
العنب الأصفر24 جنيهًا
المانجو البلدي 20 جنيهًا
الرمان 17 جنيها

وقدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2160 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.


 


واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 6- 10-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.52 جنيه للبيع، و 32.41 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.54 جنيه للبيع، و37.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.7  جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

البصل أسعار الذهب الدولار الخضروات والفاكهة البطاطس

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