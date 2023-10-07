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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة |مشروب شهير يحمي من مرض السكر.. علاقة حيوية بين الصداع والسرطان .. تأثير صادم يحدث عند الإصابة بعدوى تنفسية.. سعر فستان أنغام بـ حفل أكتوبر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

 

يسبب الإكتئاب الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بكل ما يحيط بك، ويؤثر على الشعور والتفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. 

 

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

 

نشرت منى زكي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر، وظهرت بإطلالة محتشمة وأنيقة.

 

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

 

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة جديدة، عبر على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، خلال  مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

 

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

 

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها، صورا جديدة، خلال وجودها في العاصمة القطرية، الدوحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

 

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

 

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة ومحتشمة.

 

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

 

يعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة، والتي قد تسبب مضاعفات خطيرة عند الإصابة بها.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا وجامعة جنوب شرق الصين، أن الشاي الأسود يمكن أن يحد من خطر الإصابة بمرض السكري.

 

بعد إصابة هاني الناظر.. علاقة صادمة بين الصداع والسرطان

 

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية في المركز القومي للبحوث، عن إصابته بخلايا سرطانية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وهو ما آثار أهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر.

 

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

 

اعتاد بعض الأشخاص على اصطحاب الهاتف المحمول داخل المرحاض؛ لتسليتهم خلال الوقت الذي يقضونه داخله، ولكنهم لا يعلمون مخاطر هذه العادة السيئة.

 

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

 

شاركت النجمة أنغام فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

 

مع انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية قد يصاب البعض بنزلات برد.. وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة الملكة ماري في لندن، أن الأشخاص الذين يصابون بنزلات برد لفترات طويلة، يرجع ذلك لإصابتهم بعدوى تنفسية حادة وتركت أثارا جانبيه.

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