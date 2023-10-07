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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لومعاك 150 الف .. اشتري فيات هاتشباك موديل 2008

فيات باليو موديل
فيات باليو موديل 2008

استطاعت شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، أن تقدم الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة باليو موديل 2008، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، إلى جانب اصدارات اخرى مثل اونو وبونتو وغيرها الكثير.

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وظهرت السيارة فيات باليو موديل 2008 عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات على الانترنت، وهي في حالة جيدة، حيث تمتعت باطارات جديدة لم تتخطى حاجز الـ 1000 كيلومتر، مع طلاء خارجي محدث بالكامل مع ثبات حالة الفبريكا من الداخل.

 فيات باليو موديل 2008

وتعتمد السيارة فيات باليو 2008 على جنوط رياضية مقاس 13، مع مصابيح LED، واضاءة نهارية على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى عداد كيلومترات يبلغ 95 الف كيلومتر، إلى جانب مقصورة داخلية تضم فرش جلد للمقاعد.

 فيات باليو موديل 2008

وتحتوي السيارة فيات باليو موديل 2008 على فتحات هوائية، مع نظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت، وزجاج كهربائي أمامي، بينما يعمل الزجاج خلفي بشكل يدوي، وكذلك للمرايات الجانبية، وتعمل السيارة عبر تقنية الدفع الامامي باستخدام ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي.

 فيات باليو موديل 2008

سعر فيات باليو موديل 2008

 

تباع السيارة فيات باليو موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 155 الف جنيه قابلة للتفاوض بعد المعاينة، وننصح دوماً جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة، بالفحص الجيد قبل الشراء، والتوجه إلى احد المراكز المتخصصة والموثوق بها.

 فيات باليو موديل 2008
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