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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات كهربائية.. أسعار ومواصفات جيلي جيومتري C ودونج فنج E70 |صور

جيلي جيومتري C ودونج
جيلي جيومتري C ودونج فنج E70 برو

تتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الهندسي، أو العلامات التجارية، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث قابلت هذه النوعيه ترحيبا كبيرا عالميًا ومحليًا ايضا بسبب تمتعها بالعديد من المقومات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات للسيارة جيلي جيومتري C و دونج فنج E70 برو 2023 واسعارهم الرسمية في السوق المصري.

“سيارت كهربائية” جيلي جيومتري C 2023

القدرات الفنية ومواصفات السيارة جيلي جيومتري C 2023

 

تعتمد السيارة جيلي جيومتري C 2023 على محرك 150 كيلووات اي ما يعادل 200 حصانا، و310 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى بطارية ليثيوم أيون 53 كم وات/ساعة يصل مداها إلى 400 كم تقريبًا، بالاضافة إلى بطارية ليثيوم أيون 70 كم وات/ساعة بمدى 550 كم.

وتضم السيارة لوحة عدادات رقمية قياس 5 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 12.3 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومثبت للسرعة، ومكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، بالاضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، ووسائد هوائية للحماية، وكاميرا للمتابعة، وانظمة المكابح المساعدة.

“سيارت كهربائية” دونج فنج E70 برو

القدرات الفنية ومواصفات السيارة دونج فنج E70 برو 2023

 

تحتوي السيارة دونج فنج E70 برو 2023 على محرك كهربائي بقوة 210 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مع تقنية الجرالامامي، وزمن للتسارع يبلغ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

وتضم السيارة دونج فنج E70 برو 2023 شاشة 12.3 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية تضم سخانات، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني esp، وبرنامج التوزان الالكتروني abs و ebd، والتحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

اسعار السيارة الكهربائية جيلي جيومتري C و دونج فنج E70 برو

“سيارت كهربائية” جيلي جيومتري C 

سعر جيلي جيومتري C موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى جيلي جيومتري C موديل 2023 بسعر 1,288,000 جنيه. 

الفئة الثانية جيلي جيومتري C موديل 2023 بسعر 1,388,000 جنيه.

“سيارت كهربائية” دونج فنج E70 برو 

سعر دونج فنج E70 برو موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة دونج فنج E70 برو موديل 2023 بسعر يبلغ 1,055,000 جنيه. 

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