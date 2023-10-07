اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بعد العملية الفلسطينية على إسرائيل.. ما فحواه؟

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات في إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدعم بشكل كامل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل تشكر أمريكا

فيما وجه نتنياهو، شكره لـ بايدن، على دعمه، وأخبره أنه “ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تفوز فيها إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تضامن بلاده مع حكومة وشعب إسرائيل.

وقال بلينكن، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"،: إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا شك فيه، الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

تضامن أمريكي مع إسرائيل

وأضاف “إننا نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات”.

ولفت إلى أن واشنطن ستبقى على اتصال وثيق مع شركائها الإسرائيليين، وتؤكد دعمها لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.