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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا الجمعة القادمة

المساجد الجديدة
المساجد الجديدة

يفتتح في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر المقبل، 16 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 243 مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 

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مديرية أوقاف البحيرة
11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

الأوقاف الجمعة القادمة مديرية أوقاف الوادي الجديد مديرية أوقاف دمياط مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الغربية

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