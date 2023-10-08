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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لايجوز الرجوع .. شروط التحويل من مدينة لأخرى بشقق الإسكان

شقق
شقق

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من خلال طرح وحدات وشقق سكنية فى متناول الجميع على أن يتم الالتزام بسداد رسوم الوحدة .

وحدات الإسكان الاجتماعى

وتوفر الحكومة للمواطنين إمكانية تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك خلال الفترةمن الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية « سكن لكل المصريين» وفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات

- يتم إتاحة عملية التحويل  بعدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة

- يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة وذلك مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 متراً.

- يمكن التحويل إما لمدينة أكتوبر الجديدة أو غرب المطار، نموذج 90 متراً، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه

- يمكن التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه، بالإضافة الى عدة أماكن أخري يتم توضيحها في التالي.

شروط التحويل من مدينة لأخرى

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- وتشمل شروط التحويل من مدينة لأخرى ضمن مشروعات الإسكان انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- كما تشمل الشروط عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

-كما أنه لا يحق للمواطن العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي:

أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

ثانيًا:- المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

ثالثًا:- الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.


خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان بالرقم القومي

- تبدء أولي خطوات الاستعلام الدخول على صندوق الإسكان والتمويل العقاري

- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر وكتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

- ثم تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

- وفى هذه الخطوة يتم  تسجيل تاريخ تسديد، ومقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

- وفى النهاية الضغط على كلمة «استلام»، ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.

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شروط التقديم لحجز شقق الإسكان

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعى تشمل مايلي :- 

- يقوم المواطن الراغب فى التقديم باقرار اطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- كما يلزم إقرار المواطن الراغب فى التقديم بأن الحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر.

- يلزم على المواطن الراغب فى التقديم عبر الحجز الالكتروني مراجعة بيانات الإستمارة قبل الحفظ على الموقع.

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