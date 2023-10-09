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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار المركز المصري للفكر: طوفان الأقصى ضربت هيبة الاستخبارات الإسرائيلية

قطاع غزة
قطاع غزة

علق محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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وقال الزيات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" ما فعلته حماس ضرب هيبة الاستخبارات الإسرائيلية وهناك فشل استخباري إسرائيلي كبير ".

وأضاف:" عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل السياسة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ".

وتابع محمد مجاهد الزيات :" نحن أمام حكومة إسرائيلية فاشلة وتعمل على ممارسة أكبر قدر من الإرهاب والعنف على قطاع غزة الآن كي تداري فشلها ".

وأكمل الزيات :" قوات الاحتلال تتحرك على عدة محاور في قطاع غزة من أجل حصار القطاع بشكل كامل وإسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كي يجعلوا غزة منطقة معزولة ، كما تقوم بضرب الأهداف الخاصة بحماس والمقاومة الفلسطينية وكذلك ضرب البنية الأساسية  في غزة".

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