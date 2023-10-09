مستشار المركز المصري للفكر: طوفان الأقصى ضربت هيبة الاستخبارات الإسرائيلية

علق محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال الزيات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" ما فعلته حماس ضرب هيبة الاستخبارات الإسرائيلية وهناك فشل استخباري إسرائيلي كبير ".

وأضاف:" عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل السياسة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ".

وتابع محمد مجاهد الزيات :" نحن أمام حكومة إسرائيلية فاشلة وتعمل على ممارسة أكبر قدر من الإرهاب والعنف على قطاع غزة الآن كي تداري فشلها ".

وأكمل الزيات :" قوات الاحتلال تتحرك على عدة محاور في قطاع غزة من أجل حصار القطاع بشكل كامل وإسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كي يجعلوا غزة منطقة معزولة ، كما تقوم بضرب الأهداف الخاصة بحماس والمقاومة الفلسطينية وكذلك ضرب البنية الأساسية في غزة".