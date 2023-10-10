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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة خال سامو زين .. تفاصيل

سامو زين
سامو زين

نشر الفنان سامو زين منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعلن فيه عن رحيل خاله.

سامو زين

وقال سامو زين : توفى إلى رحمة الله تعالى، خالي أخو والدتي، اليوم في دمشق، إنا لله وإنا إليه راجعون..  اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفى بره جكلي، الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد.

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أخر أعمال سامو زين 

وطرح  سامو زين مؤخرًا أحدث أغانيه وهى أغنية "دى حبيبتى" ، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “دي حبيبتي” من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

وكانت آخر ألبومات سامو زين ، هو ألبوم "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، ومن أبرز أغانيه: "لو عمرى يرجع"،الأسطوانة المشروخة"،  "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، ""هو ده حبيبى".

وكان سامو زين أعلن عن عودته لعالم السينما مجددًا بفبلم "فى الأسبوع"، والتى ستكون ذات طابع رومانسي، وذلك بعد فترة غياب طويلة، منذ انطلاقة فيلم "90 دقيقة"، فى عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

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