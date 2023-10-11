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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: دلع نفسك

الاسد
الاسد

 

برج الأسد – (23 يوليو – 22 أغسطس) و ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزه ابرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.

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نستعرض في هذا التقرير توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الأسد وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023

اليوم، قد يواجه برج الأسد بعض النضال حيث تتقابل الشمس مع نبتون، مما يجعلك تشعر بعدم الوضوح وعدم اليقين بشأن جوانب معينة من حياتك ولكن لا تخف، لأن هذه فرصة لك لتجد قوتك في داخلك وتتجاوز حدودك

برج الأسد على الصعيد العاطفي


في عالم الحب، يشير برجك اليوم إلى الحاجة إلى الصدق والتواصل و كن منفتحًا وشفافًا مع شريكك ولا تخف من التعبير عن مشاعرك الحقيقية.

سواء كنت أعزبًا أو في علاقة، فهذا هو الوقت المناسب لاكتشاف الذات وفهم ما تريده حقًا في الشريك ولا تقبل بأقل مما تستحقه يا برج الأسد

توقعات برج الأسد مهنيا

اليوم، قد يجد مولود برج الأسد نفسه عند مفترق طرق في حياته المهنية ومن المهم تقييم أهدافك وتحديد ما إذا كانت وظيفتك الحالية تتماشى مع تطلعاتك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في إجراء تغيير وثق بحدسك ولا تخف من المخاطرة من أجل تحقيق أهدافك المهنية.

توقعات برج الأسد صحيا

أما بالنسبة لصحتك، ينصح برجك اليوم برج الأسد بالتركيز على الرعاية الذاتية.
خذ استراحة من جدول أعمالك المحموم واستمتع ببعض الاسترخاء الذي تشتد الحاجة إليه.

دلل نفسك بيوم سبا أو دروس اليوغا المريحة وتذكر أن العقل والجسم السليمين ضروريان لتحقيق أهدافك والعيش حياة أفضل.

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