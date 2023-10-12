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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي حاول ضمه.. لماذا استبعد أوسوريو نجم الزمالك من التشكيل؟

الزمالك
الزمالك

أثار سيد عبدالله نيمار، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاته بشأن محاولة ضمه من قبل الأهلي وقرار أوسوريو باستبعاده من تشكيلة الفريق.

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، استبعاد نيمار من تشكيلة الزمالك الأساسية.

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انتقال سيد نيمار إلى الأهلي؟

كشف سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الزمالك، تفاصيل محاولة ضمه من قبل الغريم التقليدي للفارس الأبيض، مؤكدا رفضه اللعب للنادي الأهلي، عندما عاد من رحلة الاحتراف للدوري التايلندي.

وكان سيد عبد الله نيمار قد احترف خلال فترة الناشئين إلى فريق أوبن يونايتد التايلندي، إلا انه عاد من جديد لنادي الزمالك ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وقال نيمار في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "انتقال اللاعبين لأي فريق هو احتراف لكن بالنسبة لي صعب أن أنتقل لأي فريق أخر بسبب عشقي لجماهير الزمالك.. هناك من تحدث معي من أجل الانتقال للأهلي عندما عدت من الاحتراف لكني رفضت".

وتابع لاعب الزمالك: "الأمور المادية لا تشغلني ولا أهتم بها، وأنا سعيد في الزمالك، رغم أني سمعت أرقام خيالية من أجل الانتقال لفريق أخر وقد تصل لـ8 أضعاف راتبي مع الزمالك".

وأكمل سيد نيمار حديثه: "الانتقال لبيراميدز؟ أنا حاليًا في الزمالك وأحترم عقدي، وطالما النادي في حاجة لي أنا مستمر بالتأكيد".

استبعاد نيمار من تشكيلة الزمالك 

في سياق متصل، رد سيد نيمار على تصريحات مديره الفني بشأن استبعاده من تشكيلة الفريق مؤخرًا، مشيرا إلى أن أوسوريو غير قادر على نسيان الخطأ الذي ارتكبه في مباراة النصر السعودي، والذي تسبب في تسجيل كريستيانو رونالدو هدفا قاتلا في مرمى الأبيض في الدقائق الأخيرة.

وقال نيمار عبر أون تايم سبورتس: «أوسوريو أشاد بي عقب مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري، ومباراة النصر كان لها ظروف خاصة والخطأ وارد».

وتابع: «أوسوريو قال لي بالفعل إني مضغطتش في هدف كريستيانو رونالدو ولكن قال لي ولا يهمك والمباريات القادمة عديدة ولسه فيه كتير جاي وهتتعلم من أخطائك وهتغلط تاني وهتلاقي نفسك في مكان جيد، وهو بعد كل مباراة يتحدث معي وقال لي بعد مباراة الاتحاد المنستيري مش مصدق إنك الهداف في وجود رونالدو وبنزيما».

وأتم تصريحاته مؤكدًا على عشقه لنادي الزمالك واحترام قرارات الجهاز الفني للفريق.

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