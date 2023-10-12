ارتفاع كبير.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه جراء "طوفان الأقصى"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء “طوفان الأقصى”.

وحسب صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، قالت وزارة الصحة: “حتى الآن، تم إدخال ما مجموعه 3391 مصابا إلى المستشفيات، من بينهم 28 في حالة حرجة، و382 في حالة خطيرة، و617 في حالة متوسطة، و1909 في حالة خفيفة، و164 مصابين بإصابات مرتبطة بالقلق، و291 قيد التقييم الطبي”.

ومنذ قليل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاق 130 صاروخا صوب القدس ومستوطنات أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مستوطنة أسدود برشقات صاروخية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقاومة الفلسطينية، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا، وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة.