أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر لن تترك الفلسطينيين

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا، قد صاغوا ميثاق الشرف العربى، فى وجدان الضمير المصرى ما جعل مصر، دائما وأبدا، فـى صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك، من أجل الحق العربى المشـروع، حين كانت الحرب، فكنا مقاتلين.. وكان السلام، فكنا له مبادرين، لم نخذل أمتنا العربية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

قال الرئيس السيسي إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا، قد صاغوا ميثاق الشرف العربى، فى وجدان الضمير المصرى ما جعل مصر، دائما وأبدا، فـى صـــدارة الدفـــاع عـــن الأمــــــة العربيـــــــة، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك، مـــــــن أجــــــــل الحــــــــق العربــــــــى المشــــــــروع، حين كانت الحرب، فكنا مقاتلين.. وكان السلام، فكنا له مبادرين.. لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدا

حذر من مسار دموي.. السيسي يبلغ بريطانيا بضرورة انتظام المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

رئيس الوزراء: أكتوبر الجديدة مدينة سكنية متكاملة وتعطي قيمة في قلب الصحراء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، خلال تفقده أحد المشروعات السكنية بأكتوبر الجديدة، استهلها بالتعبير عن سعادته لوجوده اليوم في أحد المشروعات الكبيرة، التي تعتبر مدينة سكنية متكاملة، لافتا إلى أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مديرو الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": خريجونا جاهزون لتنفيذ أي مهام للدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، والتي تتواكب مع مرور خمسين عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية:خريج الكليات العسكرية على مستوى عالمي

أكد الفريق شرف زاهر سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تتلقى دعمًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل النهوض بعقول وأذهان الطلبة وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات الإنسانية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شركة كبرى تعلن وضع مصر على خارطة صناعة "التعهيد" بمجال تكنولوجيا السيارات عالميا

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، الخميس، بالقرية الذكية، بزيارة لمقر شركة "فاليو" العالمية في مصر، والمتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات، والأولى عالمياً في مجالي كهرباء السيارات وأنظمة القيادة الذاتية.

اللواء محمد التركي مدير الكلية الحربية: نقوم ببناء شخصية الطالب المقاتل

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، أن الكلية الحربية شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوقًا فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملي والمحاكايات.

اللواء أشرف المشرفي مدير الكلية البحرية: منظومة التعليم لدينا رقمية

قال اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أن الكلية البحرية شهدت تطوير جميع المناهج الدراسية بداخلها، كما أن منظومة التعليم داخل الكلية أصبحت منظومة رقمية، حيث يدرس طالب الكلية بجانب العلوم العسكرية، مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة "مصر-9" والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك بإتباع كافة إجراءات ونظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تفاصيل الاجتماع الـ 17 للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الـ 17 للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإبراز آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الجاري الانتهاء منها.

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الكلية الجوية تعد من ضمن أفضل الكليات الجوية على مستوى العالم، وقد حققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران، وذلك يرجع لاختيار الطالب المناسب الذي يتم وفق معاير عالمية، وعلى أسس يتم اتباعها من أجل انتقاء أفضل العناصر المتقدمة لنيل شرف الانضمام للقوات الجوية.

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، أن الطالب في الكلية، يتم إعداده عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، ليكون قادرا على التعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة، موضحا أن طالب الدفاع الجوي بجانب دراسته المواد العسكرية، يتم تأهيله ليحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، وبكالوريوس العلوم العسكرية من كلية الدفاع الجوي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية: نتعاون مع الصين لإطلاق قمر صناعي تعليمي

قال اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن المنظومة التعليمية داخل الكلية، مواكبة لأحدث المناهج العالمية، كما أنه يتم تطوير المناهج بصفة دورية طبقا لأحدث منظومات التعليم في العالم، كاشفًا أنه يتم التعاون مع الصين لإطلاق قمر صناعي تعليمي سيطلق خلال عامين يعمل على تأهيل الضباط في مجال "هندسة الفضاء".

الوزراء: مهلة 3 أشهر للأجانب المقيمين في مصر لتقنين أوضاعهم

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على الإقامة "السياحية أو غير السياحة" بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري.

اللواء أكرم صلاح الدين مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: نختص بالتأمين الفني لمعدات القوات المسلحة

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية، حرصت على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني بالقوات المسلحة من خلال الإستراتيجية العامة للتطوير المستمر في عناصر العملية التعليمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اللواء أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب للقوات المسلحة: خريج الكلية يحصل على شهادة من الولايات المتحدة

قال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن خريج الكلية هو طالب متميز، فهو مُدرب طبقاً لبرنامج تعليمي متماشي مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب ففي العالم، بعد مراجعته والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين، كما أن خريج الكلية يحصل على شهادتين أحدهما مصرية والأخرى أمريكية.

أوائل طلبة الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": جاهزون للدفاع عن الوطن

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية وطلبة الكليات العسكرية، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل الطلبة، تحدثوا فيها عن فترة تواجدهم داخل صفوف الكليات العسكرية والعلم والتدريس والتدريب الذي تلقوه، كذلك الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكلية.