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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. محمود ياسين التهامي يحيي الليلة الختامية بمولد شيخ العرب بطنطا.. صور

مليونية في حب شيخ
مليونية في حب شيخ العرب بطنطا

احتفل عشرات الآلاف من زوار والمريدين من أعضاء الطرق الصوفية منذ قليل في حفل ديني انشد خلاله محمود ياسين التهامي احتفالا بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية بساحة المسجد الاحمدي بمدينة طنطا .

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وكان عشرات الآلاف من الأسر والعائلات والمريدين توافدوا أمام ضريح مسجد السيد البدوى بطنطا احتفالا بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية .

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كما حرص زوار شيخ العرب علي إقامة وتدشين الذبائح وتعليقها على الضريح داخل المسجد البدوي كما وزعوا الولائم ووجبات الأطعمة المتنوعة على كافة المريدين .

وكان شوارع منطقتي الصاري وميدان السيد البدوي شهد استمرار توافد مئات الآلاف من الزوار والمريدين للاحتفال بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية الكبرى عقب غياب امتد لمدة ثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا .

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جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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