الأزمة تنفجر .. اشتباكات بين الاحتلال والفلسطينيين بـ8 مناطق |ماذا يحدث؟

شهدت الساعات الماضية، أوضاعا مشتعلة على كافة نقاط التماس بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل والموطنين الفلسطينيين، فقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلقاء الطيران الإسرائيلي، منشورات على قطاع غزة يطالب فيها السكان بالتوجه نحو الجنوب، بعدما أصدر جيش الاحتلال تحذيرا لسكان القطاع بإخلاء المدينة والتوجه جنوبا، بالتزامن مع إعلان الأمم المتخدة أن إجلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

إسرائيل تطالب الفلسطينيين بالتوجه جنوبا

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.

من ناحية أخرى، تشتعل الأوضاع في كافة نقاط التماس، فقد بدأت قوات مدفعية الاحتلال صباح اليوم بقصف الجانب الشمالي من قطاع غزة، لترد عليها كتائب القسام، باستهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"، وذلك ردا علي التهجير والمجازر بحق المدنيين، وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية؛ نقلا عن مصادر عبرية بأنه سمع دوي انفجارات شمال فلسطين المحتلة، كما أطلقت عناصر المقاومة رشقة صـاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة.

رشقات صاروخية نوعية

من جانبه، وجه الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، رسالة إلى قوات الاحتلال ردا على دعواتهم للفلسطينيين في غزة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، موجها كلامه للاحتلال قائلا: أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة، وأدعو أبناء شعبنا بعدم الانصياع لتهديدات إسرائيل والثبات في منازلهم وأرضهم"، مؤكدا أن "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره.

وأكد: المقاومة قصفت مطار بن جوريون اليوم، ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير، وقمنا باستهداف حشد عسكري إسرائيلي في مستوطنة بئيري برشقة صاروخية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منذ صباح اليوم 150 صاروخا باتجاه عسقلان، و50 صاروخاً على سديروت.

أوضاع مشتلعة باتجاه لبنان

أما على الجبهة الشمالية، باتجاه لبنان، فقد أفادت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، أن هناك حالة استنفار وتأهب، أجرها الجيش اللبناني على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان الاحتلال أن مستوطنة المطلة على الحدود الإسرائيلية مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة.

وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، مستوطنة المطلة على حدود لبنان منطقة عسكرية مغلقة، والدخول إليها مخصص للسكان فقط.

من جانبه قال نائب الأمين العام لـ حزب الله في لبنان نعيم قاسم، إن عملية طوفان الأقصى كشفت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضعيفة بذاتها والمجرم الأول هو الرئيس الأمريكي جو بايدن والتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا خلال وقفة تضامنية مع غزة في بيروت: "لا تهمّنا بوارجكم ولن تخيفنا أسلحتكم ولا تصريحاتكم ولا مواقفكم وسنكون لكم بالمرصاد وسنواجه لتبقى المقاومة قائمة بهذه الأرض".

وتابع: حزب الله معني بمعركة المقاومة والتحرير وكل الأمة يجب أن تشارك بالوسائل المتاحة لديها في عملية المواجهة مع إسرائيل، ونحن كحزب الله نساهم بالمواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا ونتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين الوقت لأي عمل سنقوم به".

اشتباكات في 8 مناطق بالضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، فتجري اشتباكات في كل الأنحاء، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصافة 130، وأكد المراسلون أن الوضع في نابلس خطير جدا، وجيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي عند مدخل حوارة، بالتزامن مع المسيرات الحاشدة في نابلس وجنين وطولكوم وقلقيلة، دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.

وبدأت المسيرات في مراكز المدن ثم توجهت إلى نقاط التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتجري مواجهات وسط مدينة الخليل وفي ريفها، وفي مخيم العروب ومدينة بيت جالا.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين، اليوم الجمعة، أن المقاتلين يخوضون اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات المحيطة بـ جنين، وأفادت وسائل إعلامية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وهناك محاولات لاقتحام مستوطنة شاكيد غربي المدينة.

وأضافت الوسائل الإعلامية، أن هناك اشتباكات أيضا بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاولات اقتحام لـ مستوطنة ميراف شرقي جنين.

دعوات لوقف القتال وفتح الممرات

أما فيما يتعلق بالغرف المغلقة، فقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، مشددا على رفضه تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ونؤكد ضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين.

من ناحية أخرى التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، فيما برر جالانت انتهاكات بلاده على قطاع غزة بـ "الحرب المستمرة من أجل بقاء إسرائيل" لاستمرار دولة الاحتلال، موضحا أن واشنطن أكدت دعمها الكامل لإسرائيل، والطريق أمام الأزمة طويل لكنه يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سينتصر في الحرب.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية تقوم بأعمال تشبه "تنظيم داعش" مؤكداً أن المقاومة تحظى بدعم إيران الكامل.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على أن دعم واشنطن لدولة الاحتلال إسرائيل راسخ ومستمر، مؤكدا تضامن بلاده، مع كل عائلات أسرى هجوم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" ، واستعداد أمريكا لنشر المزيد من القطع العسكرية وإرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل.

وأضاف لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع إسرائيل لتأمين الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

مظاهرات بمصر والعراق والأردن

أما على صعيد الشارع العربي، فقد شهدت الشوارع والميادين العربية، تواجد حشود كبيرة داعما لقطاع غزة وفلسطين، حيث توجهت حشود كبيرة من المتظاهرين الأردنيين اليوم الجمعة، باتجاه الحدود مع فلسطين دعما لغزة رفضاً للعدوان الإسرائيلي، وتوجه الآلاف باتجاه الحدود، رغم قمع قوات الأمن الأردنية لهم بقنابل الغاز وقطع الطرق عليهم؛ داعين المتظاهرين الى الالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت بالوقفات والتجمعات.

وأشارت مصادر إلى أن السلطات الأردنية أغلقت ساحة "رأس العين" وسط العاصمة، والتي كان مقررا أن تنظم فيها مسيرة جماهيرية دعما لغزة ولمعركة "طوفان الأقصى"، كما أعلنت الداخلية الأردنية أمس الخميس، عن منع التظاهر الجمعة في مناطق الأغوار والحدود، في ظل التفاعل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "فرانس برس" بمشاركة الألاف من العراقيين، اليوم الجمعة، في وسط بغداد في مظاهرات لدعم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون العراقي الرسمي.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة، مرددين عبارة "كلا... كلا... للاحتلال" و"كلا... كلا... أميركا"، كما رُسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون.

من ناحية أخرى، تظاهر الآلاف من المصلين، عقب صلاة الجمعة اليوم، في الجامع الأزهر، بمظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي، وردد المصلون عقب صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، هتافات تأييدا لوقفة الشعب الفلسطيني، تجاه انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وهتف المصلون (بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

وخرج المصلون إلى صحن الجامع الأزهر، وأمام المسجد في الساحة الخارجية، رجالا ونساء، يرددون الهتافات ويرفعون علم فلسطين، دعما منه للوقفة الفلسطينية ضد هذا الاحتلال.