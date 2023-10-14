رماه في كمين مباحث المطار.. حيثيات المشدد لمتهم بسبب علبة سجائر حشيش

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم غيابيا على وائل ع ص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في القضية رقم 1660 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 1570 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.

حيثيات الحكم في قضية مخدرات

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد، وأشرف محمد رزق، وبحضور رامي نجيب أسعد وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع والمداولة، وحيث ان المتهم لم يحضر بجلسات المحاكمة او من ينوب عنه رغم إعلانة قانونا بها بما جاز معه الحكم في غيبته عملا بالمادة 384/1 اجراءات جنائية.

حيث أن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وحال مباشرة ضابط بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي لمهام عمله بكمين الموسمية أبصر المتهم يسير مترجلا لعبور الكمين فتوجه صوبه لاستطلاع أمره وما أن دنى منه حتى ألقى المتهم علبة تبغ أرضا فإلتقطه.

وتبين له أن بداخلها سيجارة ملفوفة يديوا منتفخة تحوى خليطا من التبغ ومن مادة بنية اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر حازها بقصد التعاطي.

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وتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتحليل عينة بول المتهم بمعرفة معمل مركز السموم للمخدرات والأدوية بمستشفيات جامعة عين شمس نفاذا لقرار النيابة العامة ثبت إيجابيتها لمادة النقب - الحشيش والبانجو - وحيث أن الواقعة على النحول الفائت بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم اخذا بما شهد به الضابط ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعمل مركز السموم للمخدرات والأدوية بمستشفيات جامعة عين شمس، فقد شهد نقيب بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، من أنه حال مباشرته لمهام عمله بكمين الموسمية أبصر المتهم يسير مترجلا لعبور الكمين فتوجه صوبه لاستطلاع أمره وما أن دنى حتى ألقى المتهم علبة تبغ أرضا فإلتقطها وتبين له أن بداخلها سيجارة ملفوفة يدويا منتفخة تحوى خليطا من التبغ ومن مادة بنية اللون إشتبه كونها لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته للمتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازها بقصد التعاطي.

حيثيات الجنايات بالمشدد 3 سنوات لـ متهم

وجاء في حيثيات المحكمة، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن السيجارة المضبوطة بداخلها خليطا من التبغ وفتات من مادة سمراء ثبت أنها للحشيش المخدر، وثبت من تقرير معمل مركز السموم للمخدرات والأدوية بمستشفيات جامعة عين شمس في شأن تحليل عينة بول المتهم إيجابيتها لمادة النقب - الحشيش والبانجو - وبتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم ما أسند إليه من إتهام وبجلسة المحاكمة لم يحضر أو من ينوب عنه قانونا ولم تقف له المحكمة من ثم على دفع أو دفاع بما قد ينال من الإتهام المسند إليه.

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وأضافت حيثيات المحكمة، أنه وإزاء ما قد سلف فإنه يكون قد ثبت أن المتهم وائل ع ص بتاريخ 27 يناير 2023 بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا - الحشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا - الحشيش القنب - في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وهو الأمر المؤثم بمواد قانون العقوبات، وحيث أن الجرائم محل الأوصاف الثلاثة الأول قد ارتكبت لغرض إجرامي واحد فلهذا تقضي المحكمة بعقوبة واحدة عنها وهي عقوبة الوصف محل الإتهام الأول الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم وائل ع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من إتهام.