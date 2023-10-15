أكثر 5 سيارات صينية ترخيصا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

تعتبر السيارات الصينية ، هى الاكثر مبيعا داخل السوق المحلى المصرى خلال السنوات الاخيرة ، بسبب الاحداث العالمية وتاثيرها على السوق المصرى .

ووفق التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى الاخير ، فان السيارات الصينية هى المسيطرة كالعادة فى ترتيب السيارات الاكثر مبيعا داخل سوق السيارات خلال أول 9 أشهر من العام الحالى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى:

1- بي واي دي F3

بي واي دي F3

تم ترخيص 3696 سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى ، و تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3، داخل السوق المصرى للسيارات :

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 480,000 جنيه

- مانيوال 2024 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 590,000 جنيه

2- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تم ترخيص 2559 سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتظهر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 ، بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين ، إضاءة نهارية LED ، مرايات جانبية كهربائية ، جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى .

أما المقصورة الداخلية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، فتاتى بشاشة وسائط 7 بوصة ، خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي ، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح ، قفل مركزي ، عجلة قيادة متعددة الوظائف ، تكييف هواء ، إمكانية طي المقاعد الخلفية ، زجاج كهربائي ، فتحة سقف للفئة الأعلى .

وتضم شيري أريزو 5 موديل 2024 ، ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها 2 وسادة هوائية ، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، مثبت سرعة ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX .

اما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5، داخل السوق المصرى للسيارات :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 460,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2024 بسعر 485,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER 2024 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2024 بسعر 555,000 جنيه

3- شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تم ترخيص 2439 سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ويتمكن محرك السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، من ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 بالكثير من التجهيزات منها، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام.

وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 بعدد من التقنيات الحماية منها، وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وريموت للتحكم في فتح واغلاق السيارة، وانذار.

اما عن سعر السيارة شيرى تيجو 3، داخل السوق المصرى للسيارات :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 665,000 جنيه

4- شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تم ترخيص 2033 سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى ، وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، و عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

ويصل سعة خزان وقد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، الي 57 لتر ، وسرعتها القصوى 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تحتوي سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 العائلية علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب ، و أنذرا ضد السرقة ، و حساسات للاصطفاف ، ووسائد هوائية ، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

اما عن سعر السيارة شيرى تيجو 7، داخل السوق المصرى للسيارات :

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE 2024 بسعر 775,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 780,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2024 بسعر 835,000 جنيه

5- إم جي 5

إم جي 5

تم ترخيص 1112 سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ومن المعروف ان السيارة إم جي 5 موديل 2022 ، تاتى بمحرك قوي وقيادة ديناميكية، حيث يتوفر محرك بسعة 1.5 لتر و ينتج قوة تصل إلى 120 حصان، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بست سرعات.

و توفر السيارة إم جي 5 موديل 2022 ، بمساحة داخلية واسعة ومريحة للركاب، بالإضافة إلى مقاعد مصممة بتقنية الدعم المخصص، مع مساحة رأس وأرجل كافية لحجم السيارة.

و تاتى السيارة إم جي 5 موديل 2022، نظام الملتيميديا في السيارة بشاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة، مع خيارات مثل مدخل AUX، USB، بلوتوث، وكاميرا خلفية.

تتميز سيارة إم جي 5 موديل 2022 بمجموعة من الأنظمة الأمنية المتطورة مثل نظام المكابح المانعة للانزلاق، نظام تحديد موقع السيارة، ونظام الاستشعار عن الاصطدام الأمامي والخلفي.

اما عن سعر السيارة ام جى 5 ، داخل السوق المصرى للسيارات :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / STANDARD 2023 بسعر 689,990 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 729,990 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 750,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2023 بسعر 759,990 جنيه