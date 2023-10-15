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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

27 جنيها للكيلو.. مفاجأة كبيرة في السكر بعد مبادرة تخفيض الأسعار

أسعار السكر
أسعار السكر

تسعي الحكومة من خلال مبادارتها إلي توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتي من بينها أسعار السكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وطمنع احتكار التجار خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

تحرك فوري لخفض أسعار السكر

واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة التي من شأنها إنهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر التي شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة من خلال توفير  السكر بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشر فى كافة ربوع مصر وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

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السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

وبدأت مبادرة الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، منذ أمي وذلك بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.


خفض أسعار السلع 


وتوفر  التموين  كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

والتزمت المحال بقرار خفض أسعار السلع الأساسيبة حيث أن نسبة التخفيضات التي تم الالتزام بها تبدأ من 15 % وتصل في بعض السلع لـ 30 %.

وبلغ سعر السكر في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية 27 جنيه فضلا عن تخفيضات تصل لـ 20 % في سعر المكرونة.

قرار حكومي عاجل 


ونشرت الجريدة الرسمية قرار حكومي بشأن تنظيم تداول سلعة السكر بأن تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج  مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد  أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

وتضمن القرار يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية  وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين  ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
 

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طبيب يحذر: تناول القهوة في هذا التوقيت يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم

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السكر بـ 27 جنيه ..الغرف التجارية تكشف مستجدات مبادرة خفض الأسعار

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

- سجل سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيها.

- سجل سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

- سجل أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

- سجل سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

- سجل سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

- سجل سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيها.

- سجل سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

- سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.
 

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