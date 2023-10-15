تنفيذا لأحكام قضائية.. التحفظ على أسهم وأرباح 10 أشخاص في البورصة المصرية

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية تلقيها كتابا من المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11/10/2023 والوارد الى الهيئة في 15/10/2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، 187 لسنة 2019، 93 لسنة 2020، 868، 539 لسنة 2021، 1096، 183 لسنة 2022، 130، 527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.



تابعت هيئة الرقابة المالية : أنه في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصاً على استرداد الأموال العامة وتنفيذاً للأحكام القضائية فقد تقرر أن يتم التحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية وهم :

1. ريمون خلاف نصر الله جاد الله

2. عماد الدين عبد الستار محمد عرفان

3. طارق أحمد عباس نديم

4.على أبو زيد محمد إبراهيم

5.فراس عدنان حسن

6. عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد

7.على محمود عبد اللطيف محجوب

8. جمال محمود عبد اللطيف محجوب

9. سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي

10. أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي