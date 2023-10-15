عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذا لأحكام قضائية.. التحفظ على أسهم وأرباح 10 أشخاص في البورصة المصرية

البورصة
البورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية تلقيها كتابا من المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11/10/2023 والوارد الى الهيئة في 15/10/2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، 187 لسنة 2019، 93 لسنة 2020، 868، 539 لسنة 2021، 1096، 183 لسنة 2022، 130، 527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

txt

البورصة تنظم يوما تدريبيا لمسئولي بنك الاحتياطي في مالاوي بمجال الرقابة على التداول

txt

الرقابة المالية: 10.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 شهور

txt

تحسين الرقابة على السلع الأساسية بمبادرة شباب من أجل التنمية.. تفاصيل

txt

الرقابة المالية تكشف أسباب تراجع تمويل العقارات خلال الربع الثاني لعام 2023


تابعت هيئة الرقابة المالية : أنه في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصاً على استرداد الأموال العامة وتنفيذاً للأحكام القضائية فقد تقرر أن يتم التحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية وهم :

1. ريمون خلاف نصر الله جاد الله

2. عماد الدين عبد الستار محمد عرفان 

3. طارق أحمد عباس نديم 

4.على أبو زيد محمد إبراهيم 

5.فراس عدنان حسن

6. عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد

7.على محمود عبد اللطيف محجوب 

8. جمال محمود عبد اللطيف محجوب 

9. سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي

10. أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي 

الرقابة المالية المحامي العام النيابة العامة الأموال العامة البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ