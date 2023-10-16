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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعرف على موعد عودة إيمي سمير غانم للتمثيل مجددا وهذه قائمة النجوم أصحاب مبادرة التبرع لفلسطين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

 

بعد تصريحاته عن فلسطين.. محمد رمضان يحيى حفلا في أبو ظبي| تفاصيل

 

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 

خطأ تقني أم فلسطين.. روتانا تحذف برومو أغنية بوسي بحبك أنا بشكل مفاجئ

 

تراجعت شركة روتانا عن طرح أغنية بوسي الجديد بحبك أنا، والتى من المفترض أن تقوم بطرحها خلال أيام قليلة من الآن.

وبعد نشر روتانا مقطع من الأغنية على صفحتها الرسمية تمهيدا لطرحها قامت بحذف البرمو بشكل مفاجىء وهو ما جعل الكثيرين يتساءل عن السبب وراء هذا الحذف هل هناك مشكلة تقنية فى الفيديو أم أنهم قرروا عدم طرح الأغنية بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.
 

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

 

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.
 

 

عمل زي رمضان.. عصام صاصا يستمر فى إحياء الحفلات ويعلق: مرتبط بعقود

 

فاجأ مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام باستعداده لإحياء حفلتين دفعة واحدة الفترة القادمة بدبي.

ونشر صاصا فيديو مع منظمة الحفلات سارة خليفة مؤكدا على احيائه  حفلتين ٣ و١٠ نوفمبر القادم.
 

 

شاهد أول صور لـ رانيا يوسف فى تصوير بقينا اتنين

 

بدأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا تصوير مشاهدها فى مسلسل بقينا اتنين بمشاركة الفنان شريف منير استعدادا لعرضه خارج السباق الرمضاني .

وكانت رانيا يوسف أجلت مشاهدها فى تصوير هذا المسلسل لحين الانتهاء من تصوير أخر يوم فى فيلمها الجديد كتف قانوني والذى كانت تصوره بجانب سيد رجب وكريم عفيفي وهالة صدقي.
 

 

في ذكرى رحيله.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة الفنان عمر الحريري

 

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري، والذى وافته المنية يوم 16 من شهر أكتوبر عام 2011، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
 

 

بعد منى زكي ومحمد ثروت.. تعرف على قائمة النجوم أصحاب حملات التبرع لفلسطين

 

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني فى ظل الأزمة التى يواجهها هذه الفترة والاعتداءات التى يتعرضون لها من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال التبرع لهم ودعوة للجمهور للمساهمة فى هذا التبرع وكان أخرهم الفنانة منى زكي والفنان محمد ثروت.
 

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