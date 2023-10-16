14 ديسمبر.. قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بتسفير العناصر الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة لجلسة 14 ديسمبر للحكم.

14 ديسمبر.. الحكم على متهم في تزوير أوراق تسفير العناصر

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء المنشآت العامة. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

إعادة محاكمة متهم في قضية داعش التجمع

وفي سياق متصل قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ داعش التجمع لجلس 7 نوفمبر للمرافعة.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت بالحكم في قضية داعش التجمع، حيث عاقبت كلا من حسن أمين المندوه ومحمد محمد أحمد و نجلاء مختار ورجب محمود وهاني يوسف وحسام الدين أحمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة هناد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة كل من أحمد السيد وخالد عبد المعبود عما أسند اليهما، مع إدراج المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

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واتهمت النيابة العامة في قضية داعش التجمع كلا من، حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبدالمعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

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المتهم الثالث حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش في العراق وسوريا، وتلقي تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين المندوه محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، كما وجه للمتهمين الأول والثاني والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.