عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وحش الفيزياء.. خبراء التعليم: الدروس الخصوصية من أسباب ضياع هيبة المعلم.. وعودتها أساس إصلاح وتحديث المنظومة التعليمية

مدارس
مدارس

 وحش الفيزياء.. خبراء التعليم: الدروس الخصوصية من أسباب ضياع هيبة المعلم.. وعودتها أساس إصلاح وتحديث المنظومة التعليمية

 

المعلم كان وما زال هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع كامل متكامل متناسق، مجتمع تربوي وأخلاقي، مجتمع من الفضيلة  ويعد المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية ومن دونه لا تستقيم، فهو صاحب رسالة سامية يعمل على رقي المجتمع من خلال الدور الذي يقوم به تجاه الطلاب من أجل الارتقاء بمستواهم وارتفاع شأنهم ولعظمة دور المعلم فى المجتمع وتأثيره الكبير على أفراده، جعله ذلك صاحب هيبة كبيرة ينظر إليه الطلاب فى احترام ممزوج بطموحات فى أن يسيروا فى يوم من الايام فى مكانته، لكن في الوقت الحالي وللاسف ضاعت هيبة المعلم بصورة كبيرة وأصبحنا نشاهد أفعالا من بعض المعلمين و الطلاب في هذا الجيل، كان ليس يستطيع أحد من الأجيال القديمة القيام بها.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن بعض المعلمين يقومون بأعمال منافية اخلاقيا في السناتر الخاصة مثل الرقص والطبل والغناء مع الطلاب قائلا “ هؤلاء المعلمين يبررون أفعالهم بحجة طريقة جديدة التدريس ”.

وأكد الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن من حد أسباب ضياع هيبة المعلم في المدرسة هى الدروس الخصوصية والسناتر الخاصة وبعض المصطلحات التى يسمى بها المعلم مثل وحش الفيزياء ،و أسطورة الكيمياء وغيرها من المسميات التى تتعارض مع هيبة المعلم .

وأضاف ، أن هناك نوعاً من المعلمين يرتبطون بمصالح خاصة مع الطلبة ما يجعلهم يفقدون احترامهم وهيبتهم أمام هؤلاء الطلبة.

وأشار حسن شحاتة إلي ،  أن إذا أردنا عودة هيبة المعلم مرة أخرى فعلينا الاهتمام بمشاكله والتحديات التي تواجه وان نقوم بحلها سريعآ وأن يحصل المعلم على حقهم فى  الحياة الكريمة.

وشدد على أن وراء كل طالب منفلت أباً مهملا، ووراء كل طالب غير منضبط ولى أمرٍ فاشل، ولن تستقيم العملية التربوية والتعليمية ما لم نستعيد دور المدرسة وهيبة المعلم.

ويقول شحاتة : استعجب من الطلبة في الوقت الحاضر الذين يشعلون السجائر أمام معلميهم دون أي خجل ،استعجب من ردة فعل الطلبة إذا تعرضوا لأي توبيخ   من معلميهم في الحصة ،استعجب من طريقة الرد على المعلم وجداله بشكل غير لائق تربويا وأخلاقيا  .

txt

جودة عين شمس تقيم برنامج ليسانس اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب

txt

جامعة عين شمس تتصدر قائمة ستانفورد بـ 48 عالمًا ضمن الأفضل عالميا

txt

أخبار التعليم.. افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم.. نجم العقرب يظهر في سماء مصر بجوار القمر.. الأربعاء

txt

أخبار التعليم.. للحصول على شهادتين.. المنصورة الجديدة تطلق برامج دولية مشتركة مع جامعات أمريكية.. فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مسابقة ناسا سبيس

txt

بحضور وزير التعليم العالي ..افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم

txt

أستاذ جامعى مصر وفرت فرص حصول على تعليم أجنبي متميز وشهادات دولية

txt

سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات غير القادرين.. اعرف الشروط

txt

خبير تعليم يكشف عن مزايا للطلاب الوافدين بمصر..تفاصيل

txt

طفرة في التعليم الجامعي بـ مصر.. اهتمام من القيادة السياسية بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية.. وخبراء: نجحنا في استقطاب الطلاب الوافدين

txt

أستاذ بتربية عين شمس: القيادة السياسية تهتم بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر

وفي ذات السياق قال الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،  أن المعلم له دور فعال في تنشئة الأجيال ،  مؤكدة أنه  الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية لذا يجب التركيز على تطوير أدائه بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب .

وطالبت ،  برفع المستوى المادى والثقافى والأخلاقى  للمعلم وتدريبه على دبلوماسية التعامل مع المجتمع  لنقل صورة مبشرة عن الحياة  مع ضرورة التأهيل النفسي والتربوي  لتعريفهم بأهمية رسالته وواجبه نحو استيعاب الطالب وحلّ مشكلاته وتعديل سلوكه.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم الآن قائمة بمجهود غير طبيعى لإصلاح التعليم، لكن لابد من عودة الثقة بالمدرسة، خاصة المدارس الحكومية ، فإذا كنا نحارب الدروس فلابد من بديل آمن وهو المدرسة بأنشطتها وأدوارها المختلفة، فهيبة المدرس امتداد لدورها. 

وتابعت :” أنني من الجيل الذي أدرك زمن العصا في المدارس، ومع ذلك ما زلنا نحمل الاحترام والتقدير والدعاء لكل من علمنا،  فهو أسلوب جعل المعلم ذا سلطة وهيبة ومكانة؛ فتخرج الأطباء والمهندسون والطيارون والعلماء والمبدعون من تحت تلك اليد التي ما برحت ترفع العصا كلما حصل تقصير أو سوء سلوك داخل الفصل أو فناء المدرسة”.

وأوضحت أن عودة هيبة المعلم مسئولية الجميع: الأسرة والمجتمع والإعلام، مطالبة بعودة الدور التربوى للمدرس مع تفعيل دور مجلس الآباء، وتعظيم دور المجتمع فى الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق، وتأكيد دور الإعلام والثقافة بتقديم نماذج مفيدة للمجتمع، والقضاء على الصور السلبية الموجودة فى المسلسلات.

ولفتت الدكتورة أمل شمس  إلي العديد من الأسباب التي قد تكون هي وراء تقليل هيبة المعلم وتغيير مكانته في المجتمع مثال ، أسلوبه في التعامل مع الطلبة لأن المعلم هو المسؤول الأول والأخير عن إثبات شخصيته داخل المدرسة وأمام الطلاب ، والطالب لا يتمادى أبدا” أمام المعلم صاحب الشخصية القوية، والقرار الصارم، والعقاب الرادع، وهذه الصفات لا يمكن أن تتعارض أبدا” مع عطاء المعلم الكبير للطلاب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

ترشيحاتنا

«100 يوم صحة»: تقديم 629 ألفا و666 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

جيروزاليم بوست تكشف سبب تأخير الهجوم البري على غزة

20 مليون الحد الأقصى للدعاية الانتخابات الرئاسية 2024

وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تل أبيب والقدس وعسقلان.. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن إسرائيل بـ 100 صاروخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد ضغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ