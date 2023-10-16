عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: المعلم الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المعلم له دور فعال في تنشئة الأجيال،  مؤكدة أنه الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، لذا يجب التركيز على تطوير أدائه بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب .

وطالبت برفع المستوى المادى والثقافى والأخلاقي  للمعلم وتدريبه على دبلوماسية التعامل مع المجتمع  لنقل صورة مبشرة عن الحياة  مع ضرورة التأهيل النفسى والتربوي  لتعريفه بأهمية رسالته وواجبه نحو استيعاب الطالب وحلّ مشكلاته وتعديل سلوكه.

txt

جودة عين شمس تقيم برنامج ليسانس اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب

txt

جامعة عين شمس تتصدر قائمة ستانفورد بـ 48 عالمًا ضمن الأفضل عالميا

txt

أخبار التعليم.. افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم.. نجم العقرب يظهر في سماء مصر بجوار القمر.. الأربعاء

txt

أخبار التعليم.. للحصول على شهادتين.. المنصورة الجديدة تطلق برامج دولية مشتركة مع جامعات أمريكية.. فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مسابقة ناسا سبيس

txt

بحضور وزير التعليم العالي ..افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم

txt

أستاذ جامعى مصر وفرت فرص حصول على تعليم أجنبي متميز وشهادات دولية

txt

سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات غير القادرين.. اعرف الشروط

txt

خبير تعليم يكشف عن مزايا للطلاب الوافدين بمصر..تفاصيل

txt

طفرة في التعليم الجامعي بـ مصر.. اهتمام من القيادة السياسية بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية.. وخبراء: نجحنا في استقطاب الطلاب الوافدين

txt

أستاذ بتربية عين شمس: القيادة السياسية تهتم بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر


وأشارت إلى أن وزارة التعليم الآن قائمة بمجهود غير طبيعى لإصلاح التعليم، لكن لابد من عودة الثقة بالمدرسة، خاصة المدارس الحكومية ، فإذا كنا نحارب الدروس فلابد من بديل آمن وهو المدرسة بأنشطتها وأدوارها المختلفة، فهيبة المدرس امتداد لدورها.

وتابعت :” أنني من الجيل الذي أدرك زمن العصا في المدارس، ومع ذلك ما زلنا نحمل الاحترام والتقدير والدعاء لكل من علمنا،  فهو أسلوب جعل المعلم ذا سلطة وهيبة ومكانة؛ فتخرج الأطباء والمهندسون والطيارون والعلماء والمبدعون من تحت تلك اليد التي ما برحت ترفع العصا كلما حصل تقصير أو سوء سلوك داخل الفصل أو فناء المدرسة”.

وأوضحت أن عودة هيبة المعلم مسئولية الجميع: الأسرة والمجتمع والإعلام، مطالبة بعودة الدور التربوى للمدرس مع تفعيل دور مجلس الآباء، وتعظيم دور المجتمع فى الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق، وتأكيد دور الإعلام والثقافة بتقديم نماذج مفيدة للمجتمع، والقضاء على الصور السلبية الموجودة فى المسلسلات.


ولفتت الدكتورة امل شمس  إلى العديد من الأسباب التي قد تكون وراء تقليل هيبة المعلم وتغيير مكانته في المجتمع مثال ، أسلوبه في التعامل مع الطلبة لأن المعلم هو المسؤول الأول والأخير عن اثبات شخصيته داخل المدرسة وأمام الطلاب ، والطالب لا يتمادى أبدا” أمام المعلم صاحب الشخصية القوية، والقرار الصارم، والعقاب الرادع، وهذه الصفات لا يمكن أن تتعارض أبدا” مع عطاء المعلم الكبير للطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف يتم عقدها لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر مثلما هو معتاد .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع جداول موحدة لها .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر أكتوبر ، سيتم إعلانه لكل صف من الصفوف بمعرفة مديريات التربية والتعليم والادارات والمدارس ، مشددة على انها ليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف تضم أسئلة من مقررات اول شهر في الدراسة فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يُخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة ، مؤكدة أنه سوف تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد ، وسوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

دفع تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية من موازنات المديريات
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، وتذليل اي عقبات في سبيل اتمام الامتحانات الشهرية

يأتي قرار  إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام اخرى المختص بشراء الاوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وكافة الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

ترشيحاتنا

لا تتحدث عن الصعايدة..عمر هريدي يوجه رسالة قوية لحسين لبيب

ميدو يتغنى بـالشناوي والنني بعد مباراة مصر والجزائر

هل تحضر إيران قمة القاهرة «السبت»؟.. 3 سيناريوهات لحل أزمة إسرائيل وفلسطين

عمر هريدي: الزمالك بقي سويقة وأملك برنامجا إنتخابيا لخدمة المواطن

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي مباراة السويد وبلجيكا بعد إطلاق النار في بروكسل

تخفيضات 35%.. أسعار الدواجن والأرز بعد مبادرة خفض الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ