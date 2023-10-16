أستاذ جامعي: المعلم الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المعلم له دور فعال في تنشئة الأجيال، مؤكدة أنه الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، لذا يجب التركيز على تطوير أدائه بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب .

وطالبت برفع المستوى المادى والثقافى والأخلاقي للمعلم وتدريبه على دبلوماسية التعامل مع المجتمع لنقل صورة مبشرة عن الحياة مع ضرورة التأهيل النفسى والتربوي لتعريفه بأهمية رسالته وواجبه نحو استيعاب الطالب وحلّ مشكلاته وتعديل سلوكه.



وأشارت إلى أن وزارة التعليم الآن قائمة بمجهود غير طبيعى لإصلاح التعليم، لكن لابد من عودة الثقة بالمدرسة، خاصة المدارس الحكومية ، فإذا كنا نحارب الدروس فلابد من بديل آمن وهو المدرسة بأنشطتها وأدوارها المختلفة، فهيبة المدرس امتداد لدورها.

وتابعت :” أنني من الجيل الذي أدرك زمن العصا في المدارس، ومع ذلك ما زلنا نحمل الاحترام والتقدير والدعاء لكل من علمنا، فهو أسلوب جعل المعلم ذا سلطة وهيبة ومكانة؛ فتخرج الأطباء والمهندسون والطيارون والعلماء والمبدعون من تحت تلك اليد التي ما برحت ترفع العصا كلما حصل تقصير أو سوء سلوك داخل الفصل أو فناء المدرسة”.

وأوضحت أن عودة هيبة المعلم مسئولية الجميع: الأسرة والمجتمع والإعلام، مطالبة بعودة الدور التربوى للمدرس مع تفعيل دور مجلس الآباء، وتعظيم دور المجتمع فى الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق، وتأكيد دور الإعلام والثقافة بتقديم نماذج مفيدة للمجتمع، والقضاء على الصور السلبية الموجودة فى المسلسلات.



ولفتت الدكتورة امل شمس إلى العديد من الأسباب التي قد تكون وراء تقليل هيبة المعلم وتغيير مكانته في المجتمع مثال ، أسلوبه في التعامل مع الطلبة لأن المعلم هو المسؤول الأول والأخير عن اثبات شخصيته داخل المدرسة وأمام الطلاب ، والطالب لا يتمادى أبدا” أمام المعلم صاحب الشخصية القوية، والقرار الصارم، والعقاب الرادع، وهذه الصفات لا يمكن أن تتعارض أبدا” مع عطاء المعلم الكبير للطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف يتم عقدها لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر مثلما هو معتاد .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع جداول موحدة لها .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر أكتوبر ، سيتم إعلانه لكل صف من الصفوف بمعرفة مديريات التربية والتعليم والادارات والمدارس ، مشددة على انها ليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف تضم أسئلة من مقررات اول شهر في الدراسة فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يُخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة ، مؤكدة أنه سوف تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد ، وسوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

دفع تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية من موازنات المديريات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، وتذليل اي عقبات في سبيل اتمام الامتحانات الشهرية

يأتي قرار إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام اخرى المختص بشراء الاوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وكافة الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.