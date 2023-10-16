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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد شاهين رئيساً لمجلس قسم المحاسبة والمراجعة بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ،قراراً بتعيين الدكتور / محمد أحمد محمد شاهين ، رئيساً لمجلس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة،  اعتباراً من ۲۰۲۳/۱۰/۱٦ ولمدة ثلاث سنوات.

 

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 الذى تنفرد بها جامعة عين شمس .



يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .

ويتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة .

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تنفرد به جامعة عين شمس.. فتح باب التقدم للدبلوم المهنى بمركز الجودة

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"اطمئن" ورشة عمل لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بألسن عين شمس

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على جانب آخر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ورشة عمل بعنوان "اطمئن"، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند الهلالى، مدير الوحدة.


أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال كلمتها الافتتاحية أن العنف ضد المرأة من أخطر الظواهر التى تؤثر سلبا على الأسرة، علاوة على ذلك فالعنف ضد النساء و الفتيات له عواقب نفسية مما يحول دون مشاركتهن الكاملة في المجتمع .

وأوضحت الدكتورة هند الهلالى، مدير الوحدة خلال ورشة العمل  ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجات العمل بها،  وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمر من السادة الاخصائيين بالكليات والوحدات والمراكز بالجامعة لها وعن الدور الذى تقوم به، بالإضافة للخدمات التى تقدمها.

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