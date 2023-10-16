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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل جثث شهداء فلسطينيين على متن شاحنات | فيديو

جثث
جثث

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع لقطات فيديو، لعدد من الشهداء الفلسطينيين الذي يتم نقلهم علي متن شاحنات إلي مثواهم الأخير. 

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ووفقا لمقطع الفيديو يتم أداء صلاة الجنازة علي الشهداء في الشارع ويبدو من الفيديو أن هذه الشاحنة ستنقلهم لمقبرة جماعية لتضم جثامينهم. 

 

لم تكن هذه هي اللقطات الأولي التي تظهر شهداء بشكل جماعي، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، عن دفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

 

قال رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تراكم عشرات القتلى الذين لم يتم التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من الهجمات الإسرائيلية.

 

 ذكر معروف أن مشرحة الشهداء في مستشفى الشفاء كانت مكتظة بهم، فيما كان يصل العشرات من الشهداء الآخرين أطفال ونساء ورجال وشيوخ. 

 

أضاف: قمنا بتجهيز مقبرة جماعية في مقبرة الطوارئ من أجل دفن هؤلاء الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمشروعة من قبل وزارات الصحة والأوقاف والطب الشرعي.

 

أوضح معروف، أنه تم تصوير وتوثيق هؤلاء الشهداء، وتوثيق علاماتهم المميزة، ليتمكن الأهالي الذين قد يكون لديهم مفقودين من معاينتهم لاحقاً.

تحدثت وكالة رويترز العالمية لسكان في شمال غزة، الذين أكدوا أن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفى القدس في وقت مبكر من يوم الاثنين. ألحقت الغارة الإسرائيلية التي كادت تستهدف مستشفى القدس، أضرار بالمنازل، مما اضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى المستشفى الذي يديره الهلال الأحمر.

 

قال مسؤولو الصحة ، إن طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفت أيضًا ثلاثة مكاتب لخدمة الطوارئ المدنية وخدمة الإسعاف في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خدمات الإنقاذ بالشلل.

 

أكدت رويترز، وجود مئات الأشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة، ورجال الإنقاذ والسكان يقومون بإزالة الأنقاض، ويقومون بإخراج الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

 

وقال أحد السكان عابد ربيعة، الذي تعرض منزل جاره في خان يونس للقصف أثناء الليل: دخلنا المنزل وجدنا جثثاً متناثرة ومتطايرة في الهواء، جثث أطفال لا علاقة لهم بالحرب". 

 

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