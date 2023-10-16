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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون يحتجون خارج مقر بي بي سي بسبب تغطيتها لطوفان الأقصي

صدى البلد

تجمع نحو 400 متظاهر خارج مقر بي بي سي. يلوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية ويحملون لافتات كتب عليها: "الملك يستطيع أن يصف حماس بالإرهابية، فهل تستطيعون أنتم وصفها بذلك". 

 

تقول بي بي سي إنها لا تستطيع لأنها بذلك تنتهك قواعد الحياد. يقول المذيع إن استخدام كلمة إرهابي سيكون بمثابة انحياز إلى أحد الجانبين، والأمر متروك للجمهور لإصدار حكمه الخاص.

 

لكن، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، فإن الناس أمام المقر يختلفون بشدة. يقول جيديون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية: "أنت تصف القتلة بالقتلة، فلماذا لا تصف الإرهابيين بهذه الصفة؟

 

هو يعتقد أن وصف هيئة الإذاعة البريطانية لحماس بأنهم "متشددون" يجعلهم "أكثر قبولا". لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يتهمون المذيع بتقديم تقارير متحيزة في هذا الصراع.

 

تعرضت واجهة مقر بي بي سي للطلاء الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين لم يكونوا راضين أيضًا عن تغطيتها.

 

قد تقول بي بي سي أن هذه علامة على أنهم يقومون بعملهم بشكل صحيح.

بي بي سي حماس معاداة السامية

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