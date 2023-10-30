عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين بـ الضفة الغربية.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي دمّر المدخل المشهور لمخيم جنين خلال اقتحامه للمدينة، حيث تم حدوث اشتباكات عيفة مع فصائل المقاومة.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، أن هناك مجموعات من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين، لا تزال متواجدة قرب المستشفى في جنين.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أن فصائل المقاومة في المدينة جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة على عدة محاور.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إنه تم استهدف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، وتم تفجير آلية عسكرية.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي تحليق بشكل منخفض فوق جنين، وجيش الاحتلال يفجر مركبة بعد مصادرتها خلال محاولة الاقتحام في جنين.