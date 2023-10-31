حدث ليلا|المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين.. نتنياهو يرفض دعوات وقف إطلاق النار.. المالكي: غالبية سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.. بوتين: مفتاح حل المشكلة في غزة إنشاء دولة فلسطينية

ينشر موقع “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أهمها:

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، الاثنين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية. وأكد سوليفان، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران،

كشفت الأحداث التي يعيشها قطاع غزة منذ 24 يوما، عن ازدواجية كبيرة في المعايير والكيل بمكيالين من قبل الدول الغربية، فيما يتعلق باحترام القوانين وحقوق الإنسان، طالما أن الأمر

كشف وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحاق سدر، إن كل شبكات الإتصالات في قطاع غزة متهالكة بسبب القصف الإسرائيلي.

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، عن تفاصيل البيان العاجل لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا بالإسكندرية، قائلا إنه لُوحظ خلال اليومين الماضيين أن هناك فترات لانقطاع الكهرباء عادت مرة أخرى أكثر مما كانت في فصل الصيف، وعانى منها العديد من المواطنين، والشكاوى بدأت ترد للنواب.

أعلن الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر، عن عودة برنامجه إلى شاشات الفضائيات مرة أخرى

أعلنت جماعة سرايا القدس، صباح اليوم الثلاثاء، عن مسئولية قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح.

طالب مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، في كلمته بالجلسة الطارئة المنعقدة حاليا، بوقف الة القتل الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

طالب مندوب الصين لدى مجلس الأمن، الولايات المتحدة لاتخاذ موقف مسؤول تجاه وقف إطلاق النار في غزة وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، في جلسة مجلس الامن المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، إن مشروع قرار الولايات المتحدة تجاهل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما دعا مندوب الصين في مجلس الأمن إسرائيل - باعتبارها

تشن الطائرات الحربية للاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوربي بخان يونس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وإصابت شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

قال مدير مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، صبحي سكيك، لشبكة CNN يوم الاثنين، إن هجوماً إسرائيلياً ألحق أضراراً بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وهو مستشفى السرطان الرائد في غزة.

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلاً، صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدي أحد رجال الشرطة في بورسعيد، على شاب؛ مما أدى إلى وفاته. وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة، تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي،

قررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح للآتى أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع تكثيف العمليات البرية لبلاده في غزة، وبدلا من أن يقول كما قال الكتاب المقدس أن هناك وقت للسلام، قال ‘هذا وقت الحرب’، وفقا لـ سي ان ان.

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثابت لإسرائيل ، يواجه ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه.

أفادت شبكة CNN في سديروت، إسرائيل، بسماع دوي إطلاق قذائف مدفعية كثيف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

تحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية ، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، عن الواقع المرير الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية. وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي: '2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون الموت كل يوم وكل ليلة'. 'احفظهم. أنظر إليهم كبشر.

استشهد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقالت مصادر بالقطاع إن طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن ارتقاء عدد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمة واعتقالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقف بلاده بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية.. مشيرا إلى أن مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة. وقال بوتين- وفقا لقناة "روسيا اليوم"- "في تعاملنا مع الوضع في الشرق الأوسط، وعلى عكس الغرب، لم تكن هناك مصلحة ذاتية

قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، أن بعض من مؤيدي إسرائيل الذين أعطوها حق الدفاع عن النفس في البداية وجدوا أنفسهم متهمين أمام شعوبهم والرأي العام

بعد انتشار بق الفراش في فرنسا بشكل واسع، اجتاحت أسراب من الدبابير الآسيوية العملاقة العاصمة الإيطالية، والتي تحمل لدغة مؤلمةقادرة على ترك رجل كامل النمو في عذاب غير قادر على المشي .

ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة. وأفاد تقرير صادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية عن سقوط عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع.

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها

منذ وقت ليس بالطويل، انتشرت اخبار حول مرض الدكتور هاني الناظر، المعروف بين الجميع بـ الطبيب الملاك، فهو طبيب الملايين، خاصة .. المزيد