وقف إطلاق النار فورا.. ماذا ناقش وزراء الخارجية العرب باجتماعهم مع بلينكن؟

انطلقت، اليوم، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان، حيث يشارك في الاجتماع كلا من وزاراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

أهداف الاجتماع مع بلينكن

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان الخارجية الأردنية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي هو اجتماع تنسيقي في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وأضافت الخارجية الأردنية أنه وزراء الخارجية العرب، يعقدون اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للتأكيد على أن الموقف العربي الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، والبحث مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن لقاء الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

5 مطالب لوزراء الخارجية العرب

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب من مصر والأردن وأمين سر منظمة فتح، وقطر، والإمارات، والسعودية، يأتي بهدف تنسيق مواقفهم والتحدث بصوت واحد أمام المجتمع الدولي، تجاه مختلف القضايا وما تفرضه تداعيات الحرب على غزة.

وأضاف شنيكات خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزراء الخارجية العرب، يرفضون الحرب، وسيطالبون بشكل فوري بوقف إطلاق النار، وما يلي:

رفض الحرب ووقف إطلاق النار بشكل فوري.

عدم فصل مسار الضفة الغربية عن غزة لأن كلاهما أراضي فلسطينية.

المطالبة بإدخال المساعدات والوقف الفوري لإطلاق النار.

وقف سياسة التهجير القسري، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

رفض سياسة العقاب الجماعي وإجلاء الجرحي وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأوضح، ان وزراء الخارجية العرب سيتحدثون مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في هذه الأمور، وإرسال رسالة واضخة للولايات المتحدة وكافة الدول المعنية في الصراع.

مساعي مصر لوقف القتال

وتسعى مصر بشكل مستمر عبر التحركات الدبلوماسية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتشارك فى اجتماع وزراء خارجية العرب والذى تستضيف الأردن، اليوم، السبت، ويشارك فيه أيضا كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، والعمل على تأمين التدفق الفورى والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع العربي لقاء للوزراء مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

وأسفرت المحادثات الدبلوماسية التى أجرتها مصر مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطينى، إلى اتفاق نجحت القاهرة فى انتزاعه بعد مشاورات مكثفة ولقاءات، من أجل حقن دماء الفلسطينيين وأهالى غزة وإدخال مساعدات إنسانية لرفع معاناتهم بعد انقطاع المياه والغاز والكهرباء والاتصالات ونفاذ الوقود من المستشفيات.

تحركات مصر الدبلوماسية

تحركات دبلوماسية جديدة تضاف إلى رصيد انجازات الدبلوماسية المصرية، فخلال الأسابيع الثلاث الماضية، نجحت الدبلوماسية المصرية اليوم فى إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى وإدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الاجانب ومزدوجى الجنسية من العبور.

كما تواصلت مصر مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، من خلال دبلوماسية الرؤساء، ولقاء الرئيس السيسي مع قادة وزعماء دول أبرزها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

كما أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب وغرب، لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، وبحسب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، هناك إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعى لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

زيارة بلينكن الثالثة لإسرائيل

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى زيارة إلى إسرائيل، أمس الجمعة، وهي المرة الثالثة منذ بداية الحرب على غزة، وكشف بلينكن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عن أن إسرائيل أكدت أنه ليس لديها النية ولا الرغبة في السيطرة على غزة وقبول المسؤولية عنها نتيجة عمليتها العسكرية، مؤكدا أن لإسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها، خلال الجولة الجديدة من تصعيد الصراع.

وشدد بلينكن على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، محذرا لبنان وحزب الله وإيران، من محاولة فتح "جبهة ثانية أو ثالثة" ضد إسرائيل، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 29 في قصف قطاع غزة.