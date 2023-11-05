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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الاهلي 

شهادات البنك الأهلي لمدة سنة

شهادات البنك الأهلي لمدة سنة.. يتساءل كثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلي لمدة سنة، حيث يحرص البنك الأهلى على تقديم الكثير من شهادات الاستثمار لجذب عدد كبير من المواطنين، والتي تعمل على توفير دخل ثابت للفرد.

البنك الأهلي

 تم الإعلان عن كامل شهادات البنك الأهلى والتي من المقرر أن تأتي على النحو التالي:

شهادة استثمار "ب" ومدتها سنة واحدة والحد الأدنى لها 500 جنيه ومضاعفتها، تصرف شهرياً بعائد يصل إلي 11.50 %.
شهادة استثمار المجموعة بعامين بعائد يصل إلى 6.5%.
الشهادة البلاتينية الثلاثية وعائدها ثابت بنسبة 11%.
شهادة استثمار المجموعة بعام وعائدها الثابت يكون 6%.
الشهادة الخماسية بعائد ثابت يصل إلى 10.25%.
شهادة أهل مصر الدولارية لمدة سبعة أعوام بعائد ثابت يصل إلى 2.25%.
الشهادة الذهبية الجديدة الدولارية بعائد ثابت يصل إلى 2.25%.
شهادة أهل مصر الدولارية لمدة خمسة أعوام بعائد ثابت يصل إلى 2.25%.

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مميزات شهادات البنك الأهلي

أعلنت إدارة البنك الأهلى عن مميزات شهادات البنك الأهلي، والتي تأتي علي النحو التالي:

يتم حساب الأرباح الشهرية من اليوم الثاني لشراء الشهادة.

يمكن لمجموعة من الأفراد الحصول على شهادة واحدة.

يتمكن العاملون بالحكومة والهيئات الاعتبارية والهيئات الخاصة من شراء الشهادات الاستثمارية من نوع “أ”، و“ب”.

يمكن لصاحب الشهادة الذهاب لأي فرع من فروع البنك الأهلي للعمل علي صرف عائد الشهادة.

عند سرقة الشهادة أو تلفها يمكن استخراج بدل فاقد.

يتمكن الفرد من الحصول على عدد الشهادات التي يريدها من أي فرع بدون قيود.

البنك الاهلي 

شهادة الأهلي فورا

تبلغ مدة شهادات البنك الأهلي 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 9%، ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وهناك الشهادة الدولارية، مدتها 3 سنوات، بعائد 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بفوائد 2.25%، وهو أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وعندما يستغل صاحب الشهادة جميع مميزاتها يصبح العائد لتلك الشهادة على مدار الثلاث سنوات 70%.

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