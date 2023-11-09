بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

تعجب العديد من مشجعي الكرة المصرية، أمس الأربعاء، من هزيمة بيراميدز أمام الزمالك في ظل الظروف الحالية للقلعة البيضاء والتي يشهد فيها الفارس الأبيض تذبذبا كبيرا على المستوي الفني فقد خسر لمباراتين متتالين أمام إنبي وزد بالترتيب وعلي إثرها تم إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومن قبل كذلك أجريت تغيرات إدارية بقدوم مجلس جديد، إلى جانب أزمة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري.

ولم يكن يتوقع أحسن المتفائلين فوز الزمالك في مباراة كانت أحداثها درامية، مما جعل البعض يتساءل في ظل ترسانة اللاعبين المتواجدين في بيراميدز والتي جعلت أسوأ المتفائلين من جمهور الفارس الأبيض يتمني الخسارة بهدفين فقط.

الزمالك وبيراميدز

كعب الزمالك عالي أمام بيراميدز

يري العديد من المشجعين، أن كعب الزمالك عالي على فريق بيراميدز حيث وصف البعض الفارس الأبيض بأنه عقدة بيراميدز، في حين يري البعض أن أداء بيراميدز أمام الزمالك يكون أكثر هدوءا من أدائه أمام الأهلي وهي لقاءات تحمل طابع الحماسة والأحداث المثيرة دوما.

تاريخ مواجهات بيراميدز والزمالك

ومن خلال تاريخ المواجهات بين الفريقين، يتفوق الزمالك باكتساح حيث تفوق الفارس الأبيض في 11 مباراة من أصل 18 مباراة محققا الفوز.

بينما حسم التعادل 5 مواجهات بين الفريقين في نسبة ضعيفة في الفوز لصالح بيراميدز حيث تفوق بيراميدز في مرتين من أصل 18 مباراة.

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي

علي الجانب الأخر، التقى الأهلي وبيراميدز في 19 مباراة بين الدوري، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 9 مباريات بينما تفوق بيراميدز محققا الفوز في 6 مرات وهي نسبة متقاربة، وحسم التعادل 4 مباريات.

الأهلي وبيراميدز

سر ظهور بيراميدز بشكل مختلف أمام الأهلي

يري البعض أن بيراميدز يظهر بالشكل الحماسي وكذلك الأهلي بسبب ما شهدت السنوات الاخيرة من احداث لها علاقة بالفريقين وكان علي رأسها الإنتقالات التي حدثت من القلعة الحمراء لصالح بيراميدز وعلي رأسها عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.



وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.