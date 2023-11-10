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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| خطأ فادح روبوت يسحق رجلا حتي الموت.. حقيقة عرض تطبيق واتساب WhatsApp الإعلانات

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حقيقة أم إشاعة.. هل سيعرض تطبيق واتساب WhatsApp الإعلانات؟

قد يقوم تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، بعرض الإعلانات على منصته، وفقا لرئيسه.

برخص التراب.. شاومي تطلق موبايل سعره على قد الإيد وإمكانيات متوسطة

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن هاتف جديد منخفض التكلفة يتميز بمواصفات شبه رائدة كالتي مزودة بها سلسلة Redmi Note 13، وهو يأتي كمنافس لأفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام من حيث السعر والمواصفات.

خطأ فادح.. روبوت يسحق رجلا حتي الموت| القصة الكاملة

تنمو شعبية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات بسرعة كبيرة، وفي حين يرى العديد من الأشخاص والشركات أن هذا هو المستقبل، فإن آخرين يشعرون بالقلق إزاء العواقب المحتملة، ويبدو أن هذه المخاوف قد تكون لها ما يبررها، وفي حادث وقع مؤخرا في كوريا الجنوبية، سحق روبوت رجلا حتى الموت بعد أن ظن أنه صندوق.

نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23، يأتي كلا الجهازين من شركات تتمتع بسجل قوي في الابتكار والجودة، ولكنها تلبي احتياجات جماهير مختلفة قليلا من خلال عروضها الفريدة.

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023.. استخدم المتصفح الأعلى الخصوصية في العالم

في كل عام، يتم إطلاق عدد لا يحصى من التطبيقات على متجر جوجل بلاي Google Play، المشكلة هي أنه من الصعب معرفة من هو الأفضل، وما الذي يستحق استخدامه أو تجنبه، لذلك سنوضح لك فيما يلي أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023، التي يمكنك استخدامها على هاتف أندرويد الخاص بك..

 

لو مستخدمتهاش جربها.. 3 طرق سهلة لإلغاء تثبيت التطبيقات على أندرويد

هناك الكثير من تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي Play، ومن السهل تنزيل أي منها يلفت انتباهك لمجرد معرفة فيما يستخدم، ومع ذلك، فإن مساحة التخزين على جهاز أندرويد الخاص بك ليست بلا حدود، لذلك في مرحلة ما، سوف تتطلع إلى إلغاء تثبيت تلك التطبيقات التي قم بتنزيلها على جهازك، فيما يلي بعض 3 طرق سهلة لحذف تطبيقات أندرويد من هاتفك.

 

أسعار iphone 15 فى السعودية

لن تجد صفقة رابحة بكل المقاييس أفضل من تحفة آبل الأحدث والأفضل حالياً فى الأسواق، وهو iphone 15 أحد أميز إصدارات آيفون على الإطلاق.

 

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