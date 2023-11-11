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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. لغز موت نيازى مصطفى.. زيجات أحمد الفيشاوى.. تشييع جثمان شريف شاكر.. ريهام حجاج تؤدى العمرة

شريف شاكر
شريف شاكر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تشييع جثمان المطرب الشاب شريف شاكر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

عيد ميلاده.. مسيرة أحمد الفيشاوى وقصة زيجاته الـ6 واعترافه بأبنائه

يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوى بعيد ميلاده الثلاثة والأربعين حيث قدم عددا من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحا كبيرا فى دور العرض وحظت بإشادة من جانب جمهوره.

صاحب الـ100 فيلم.. لغز موت نيازى مصطفى وحبه المأساوى لـ كوكا

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل نيازي مصطفى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى والسينما المصرية بصفة خاصة.

مسيرة نيازى مصطفى
قدم المخرج نيازى مصطفى ما يزيد عن 100 فيلم سينمائى ، وهو رقم ضخم بالنسبة للمخرجين .

ريهام حجاج وزوجها يخطفان الأنظار أثناء آداء مناسك العمرة.. تفاصيل

خطفت الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة الأنظار اليهما أثناء تواجدهما أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.

وعلقت ريهام حجاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عديد من التعليقات الإيجابية والتى تهنئها على العمرة بصحبة زوجها.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

حرص محمد رمضان على حضور عيد ميلاد النجم المغربى أشرف حكيمى المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك فى باريس.

وحرص محمد رمضان على التقاط عدد من الصور ومقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا بخاصية الاستورى.

بحضور حسين السيد.. وصول جثمان شريف شاكر إلى مسجد الشربتلي بالتجمع الخامسوصل جثمان الفنان شريف شاكر، إلى مسجد الشربتلي في القاهرة الجديدة، لتشييع جنازته ودفنه فى مقابر الأسرة وذلك بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ومن بينهم  حسين السيد لاعب النادي المصري.

وقد كشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-  موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

انهيار والد وشقيق شريف شاكر أثناء تشييع جنازته

انهار شقيق ووالد الفنان الراحل شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه اليوم من مسجد الشربتلي والذى حرص على الحضور لتوديعه عدد من الأهل والأصدقاء المقربين منهم حسين السيد وأحمد أيمن منصور.

وكشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-  موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

عيادات النجوم.. حلمى: جراحة مخ.. والحلو: مسح ذرى.. وياسمين في المستشفى

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها ياسمين رئيس وشريف حلمى وتامر ضيائى ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يتراجع

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية التي دفعت الجمهور إلى العزوف عن مشاهدة الأفلام.

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