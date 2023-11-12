عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 38.1% أكتوبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.


كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.

txt

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-11-2023

txt

البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي

txt

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

txt

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 645 مليون يورو


تراجع التضخم السنوي

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.

البنك المركزي التضخم المستهلكين الحضر اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

نتنياهو: أستبعد منح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد الحرب

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

بحثتا دعم غزة وعلاقات التعاون.. قرينة الرئيس تتلقى اتصالا من نظيرتها التركية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ