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مصر تمهد الطريق لمساعدات غزة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال  مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن حجم المساعدات الدولية التي وصلت الى العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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ولفت الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إلى أن من بين الطائرات التي وصلت مطار العريش خلال الساعات الماضية طائرة من السعودية محملة بـ 33 طنًا من المواد الغذائية والخيام، وطائرة كويتية وهي الطائرة رقم14، محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومولدات كهرباء وثلاجات طاقة شمسية ومولدات طاقة شمسية، وطائرة من الدنمارك محملة بـ 47 طنًا من المواد الغذائية والأدوات المدرسية، وطائرة من الإمارات محملة بـ 26 طنًا من الادوية.

وأضاف زايد أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، حتى اللحظة بلغت 118 طائرة محملة بنحو 2900 طن حيث يتم إدخالها تباعا إلى قطاع غزة.

كما وصلت سفينة تركية تحمل مواد للمستشفيات الميدانية إلى ميناء العريش بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حسبما كشف مسؤول تركي.

وتعد هذه السفينة أول سفينة مساعدات من نوعها تصل إلى مصر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأخبر مسؤول بالصحة التركية وكالة فرانس برس أن السفينة كانت تحمل "مواد ومولدات وسيارات إسعاف لإنشاء ثمانية مستشفيات ميدانية".

وأشار المسؤول التركي إلى أن أنقرة طلبت موافقة القاهرة لبناء المستشفيات الميدانية في العريش، التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من حدود رفح.

وأضاف : "تلقينا الضوء الأخضر من السلطات المصرية."

وتابع: "سنقيم هذه المستشفيات في المناطق التي حددتها السلطات المصرية".

وأكدت بثينة مصطفى المتحدثة باسم مؤسسة حياة كريمة، دعم المؤسسة للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة .

وقالت بثينة مصطفى، في كلمتها في مؤتمر صحفي من امام معبر رفح: " مؤسسة حياة كريمة بها شباب متطوع عكف على توفير كافة المساعدات المطلوبة للأشقاء في قطاع غزة".

وأضافت بثينة مصطفى : "أرسلنا اكثر من 2000 طن من المساعدات إلى قطاع غزة من خلال 66 شاحنة ".

وتابعت بثينة مصطفى : " قمنا بأكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في محافظات الجمهورية وخصصنا حسابات المؤسسة في البنوك  لتلقي التبرعات".

وأكملت بثينة مصطفى : " متواجدين في معبر رفح منذ شهر لتوفيرالمساعدات الإنسانية للاشقاء في غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ".

مريم كمال

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