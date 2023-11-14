شروط الحصول على العمرة الترانزيت.. تعرف عليها

يبحث العديد من المواطنين عن شروط العمرة من خلال تأشيرة المرور "الترانزيت" وأسعارها وأهم شروطها.

وذلك بعد التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي، وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.



أعلنت غرفة شركات السياحة عددًا من الخطوات وطريقة الحصول على باركود العمرة وهي كالتالي:

1 - الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

2 - يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.

3 - إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

4 - بعد هذه الخطوة؛ يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضافا إليها الباركود أم لا.

وناشدت غرفة شركات السياحة، المقبلين على العمرة بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

أسعار عمرة الترانزيت 2023



ووفقًا لأسعار بعض الشركات المختلفة يصل سعر عمرة الترانزيت إلى 12800 جنيه، لمدة 5 أيام، وتصل الأسعار حتى 20 ألف جنيه، وأيضا تستمر الرحلة لمدة 5 أيام.

أهم النقاط حول تأشيرة العمرة المرور "الترانزيت"

كم يستغرق إصدار تأشيرة المرور/الترانزيت ؟

بمجرد قيامك بالحجز بدفع رسوم رحلتك، سيتم إرسال تأشيرة المرور/الترانزيت إليك فوراً عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ تكلفة تأشيرة المرور/الترانزيت؟

تأشيرة المرور/الترانزيت مجانية ولكنها تخضع لرسوم التأمين الإداري والطبي. هل يتحتم عليّ دفع تكاليف الإقامة أثناء وجودي في السعودية؟

يتم تضمين إقامة فندقية مجانية لليلة واحدة مع تأشيرة المرور/الترانزيت عند الحجز على الخطوط الجوية السعودية. يرجى ملاحظة أن هذا العرض يعتمد على الخدمة المتاحة. في كل الأحوال، يمكنك حجز الفندق الخاص بك عن طريق موقع "روح السعودية" أو " Visit Saudi ". ما هي أقصى مدة للتقديم على تأشيرة المرور/الترانزيت قبل السفر ؟

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور/الترانزيت لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل سفرك. ما هي مدة صلاحية تأشيرة المرور/الترانزيت؟

تأشيرة المرور/الترانزيت صالحة لمدة 96 ساعة بمجرد وصولك السعودية. هل يمكنني أداء مناسك العمرة من خلال تأشيرة المرور/الترانزيت ؟

نعم، يمكن لحاملي تأشيرة المرور/الترانزيت التقدم بطلب لأداء مناسك العمرة أثناء توقفهم في المملكة العربية السعودية عبر منصة "نُسك" Nusuk.sa، ولكن لا يجوز استخدام التأشيرة لأداء فريضة الحج. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور/ترانزيت في السعودية إذا كنت مسافراً لغرض قضاء عطلة أو عقد اجتماعات عمل ؟

نعم، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت إذا كنت تخطط لزيارة السعودية في طريقك إلى وجهتك النهائية طالما أن توقفك في السعودية لا يتجاوز 96 ساعة. من هم المؤهلون للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت ؟

يمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة مرور/ترانزيت. كم يستغرق التقديم للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت ؟

تستغرق عملية التقديم حوالي ثلاث دقائق.

خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

يمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وبالتحديد استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر من خلال الخطوات التالية:

ادخل منصة «نسك»

2- الضغط على «التقديم على التأشيرة»

3- قم باختيار جنسيتك أو البحث عنها.

4- ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

- في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخيارين السابقين، أو كليهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد «الحصول على التأشيرة من خلال باقة».

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز رحلة العمرة».