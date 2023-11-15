حيثيات الحكم على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء بالسجن 10 سنوات.. تفاصيل

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء برسائل على الواتس آب بإفشاء أمور خاصة لها وطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر فيديوهات خاصة لها.

حيثيات السجن لمتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث أن المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة رغم إعلانه بأمر الإحالة ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 384 إجراءات جنائية.

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حيثيات الحكم على متهم بتهديد فتاة: ثبت ارتكابه الجريمة

وتضمنت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أنه في غضون شهر ديسمبر 2022 تلقت المجني عليها – غادة ج - فتاة الزاوية الحمراء رسائل عبر تطبيق المحادثات " واتس آب " من المتهم تحوي مقاطع مرئية وصور خاصة بها بملابس منزلية رفقة زوجها وأولادها مهدداً إياها بنسبه أمور خادشة لشرفها وافشاء تلك الصور ما لم ترسل له مبالغ مالية وإثر هذا التهديد قامت بإرسال جزء من المبلغ المطالب به عبر الخدمة الألكترونية وقامت بإلابلاغ عنه وتم تحديد شخصه بواسطة أجهزة وزارة الداخلية وان المتهم هو مرتكب ذلك الفعل.

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المحكمة: ثبوت صحة واقعة فتاة الزاوية الحمراء

وجاء في حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد إستقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم ذلك مما شهد به كل من غادة جمال ، ملازم أول / محمود عصام ، المقدم / هيثم محمد طه ، الرائد / أحمد بدر وتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حيث شهدت المجني عليها أنها تلقت من المتهم رسائل عن طريق تطبيق المحادثات " واتس آب " لمقاطع مرئية وصور خاصة بها بملابس منزلية رفقة زوجها وأبنائها مصحوبة برسائل نصية تضمنت تهديدها بنسبة أمور مخدشة لشرفها وإفشاء تلك المقاطع والصور خاصتها مطالباً إياها بمبلغ مالي نظير عدم نشر المحتوي سالف البيان فأمتثلت لأمره وارسلت له جزء من المبلغ المالي محل تهديده عبر فودا فون كاش.

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السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء

وأفادت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الخاص بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود محادثات فيما بين المجني عليها والمتهم عبر تطبيق " واتس آب " لمقاطع مرئية وصور خاصة بالمجني عليها في مكان خاص مصحوبة برسائل نصية من خلال حساب المتهم بالتطبيق تتضمن عبارات تهديد ومطالبتها بمبلغ مالي وقد أرسلت المجني عليها مبلغ مالي قدره ألف جنيه لرقم المحمول.

وحيث أنه لم يمثل المتهم بالتحقيقات ولم يمثل بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونياً من ثم يكون الحكم في غيبته ولما كان ذلك وقد ثبت لدي المحكمة أن المتهم محمد حسين ارتكب جريمته، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبته بموجب المواد 32 ، 166 مكرر ، 171 مكرر / 1 فقرة ب ، 309 مكرر/1 ، 326 ، 327 /1 عقوبات والمادة 76/1 من القانون 60 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الإتصالات والمادتين 25 ، 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأنم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحيث أن الجرائم المسندة إلي المتهم قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها الأمر الذي يتعين معه إعتبارهم جريمة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة محمد حسن خليل شعيب بالسجن لمدة عشر سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.