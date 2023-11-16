أخبار التعليم|تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية.. التعليم العالي : الطلاب الوافدون يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تحرص جامعة حلوان على دعم الطلاب ذوي الهمم (الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة) بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

حلت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية، وفقا لـ تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٣ .

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لجميع طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو 2023

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، تصدر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني ، لافتاً إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما .

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان:‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك دعم للطلاب الوافدين في مصر وذلك بشكل غير محدود، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل جميع الطلاب الوافدين في الجامعات أو الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية .

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس و بني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 اكتوبر 2017 وحتي 30 نوفمبر 2017 نظراً لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات الا بعد عام دراسي كامل.