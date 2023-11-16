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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية.. التعليم العالي : الطلاب الوافدون يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نائب رئيس جامعة حلوان: خطة لتطوير خدمات ذوي الهمم بكافة الكليات

تحرص جامعة حلوان على دعم الطلاب ذوي الهمم (الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة) بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

إنجاز علمي.. جامعة مصرية تحصد المركز الأول في تصنيف التايمز 2023

حلت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية، وفقا لـ تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٣ .

حقوق القاهرة تعلن قرارا جديدا لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لجميع طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو 2023

 

رئيس جامعة القناة: علاقاتنا مع الجانب الصيني مستمرة منذ 20 عاما

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، تصدر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني ، لافتاً إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما .

 

عميد معهد الأورام: آليات لتحسين الجودة والرعاية لعلاج المرضى في مؤتمر عالمي

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة،  المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان:‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

 

التعليم العالي : الطلاب الوافدون يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك دعم للطلاب الوافدين في مصر وذلك بشكل غير محدود، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل جميع الطلاب الوافدين في الجامعات أو الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية .

 

ثلاثة أشهر.. تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  علي تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس و بني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 اكتوبر 2017 وحتي 30 نوفمبر 2017 نظراً لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات الا بعد عام دراسي كامل.

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