عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء.. الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب اقتحام جيش الاحتلال بمساعدة الجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية مستشفى الشفاء، والتعامل بشكل غير دولي مع الأزمة في قطاع غزة، "والله اللي بيحصل في غزة ده محرم وغير آدمي على الإطلاق". 

 

30 ألف وحدة سكينة وفندقية.. مفاجأة من الحكومة بشأن تطوير غرب العلمين الجديدة
كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة.

وقال الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى الفضائية :"  المخطط الجديد للتطوير يستهدف تطوير مساحة 7 كيلو مترات على امتداد الساحل الشمالي اتجاه مطروح".

 

عضو مكتب حملة السيسي : المصريون يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا
قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية للحياة السياسية.

وأضاف خليل، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"،: نريد أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

 

وزير الصحة: خطة التعامل مع المصابين الفلسطينيين أشادت بها كافة الدول
أكد الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة والسكان، أن خطة وزارة الصحة للتعامل مع المصابين الفلسطينيين، أشادت بها كافة الدول،  خاصة أنه نواجه حالات حرجة، والحالة الواحدة تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي.

 

مستشار وزير التموين الأسبق : السعر العادل للسكر من 25 لـ 27 جنيه
أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، أن السكر ينخفض عالميا وينخفض بنسب كبيرة وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن في وفرة في الانتاج العالمي حاليا والأرقام الرسمية في مصر تقول إننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.

 

الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

 

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف كواليس اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء تحت حماية الدبابات
كشفت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، كواليس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الشفاء مساء أمس تحت حماية المدرعات والدبابات وفرض الحصار عليها .

 

مصابو غزة من مطار العريش : مصر لم تقصر معنا.. والوضع لدينا مأساوي
أجرت إكسترا نيوز جولة  من داخل مطار العريش مع بعض مرضى الأورام المسافرين لتركيا لتلقي العلاج.

وأكد أحمد أبوزيد شقيق أحد المواطنين الفلسطينيين المصابين، أن  الدولة المصرية لم تقصر معنا خلال رحلتنا من غزة ثم معبر رفح البرى حتى مطار العريش.

 

الأونروا: الوضع في غزة كارثي..ومحطات تحلية المياه والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروافي غزة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية أصبحت في اسواء الحالات.

 

نبيلة مكرم : توجيهات الرئيس السيسي إليّ كانت منهجًا لعملي بوزارة الهجرة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليها منصب وزيرة الهجرة.
وقالت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مقالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها هيبة والوقوف أمامه له رهبة وكانت توجيهاته لي التواصل الحقيقي مع الناس وهذا المنهج الذي خلقت به ملفات الوزارة".

أحمد موسى جيش الاحتلال مجلس الوزراء مطروح وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. 5 خطوات

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

ترشيحاتنا

محامي كهربا يستفز جمهور الزمالك بشأن دفع الغرامة

النقل: تنفيذ 3 خطوط من القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم

بعد شائعة طلاقهما .. صور تجمع بين محمد فراج وبسنت شوقى

قمة بايدن وشي..مناقشات حول أوكرانيا وإيران ودعوة لتجنب قضية تايوان إلى صراع

روسيا: الاتصالات ستنقطع في غزة خلال ساعات ولا بديل عن هدنة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس رياضية .. مي حلمي تستعرض رشاقتها | شاهد

نصوص اللعنة وتحويل الجماد إلى كائن حي مفترس عند الفراعنة.. تفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. آخر صور تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمى قبل الانفصال

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة لـ مها أحمد | شاهد

فيديو

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ