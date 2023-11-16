أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء.. الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب اقتحام جيش الاحتلال بمساعدة الجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية مستشفى الشفاء، والتعامل بشكل غير دولي مع الأزمة في قطاع غزة، "والله اللي بيحصل في غزة ده محرم وغير آدمي على الإطلاق".

30 ألف وحدة سكينة وفندقية.. مفاجأة من الحكومة بشأن تطوير غرب العلمين الجديدة

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة.

وقال الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى الفضائية :" المخطط الجديد للتطوير يستهدف تطوير مساحة 7 كيلو مترات على امتداد الساحل الشمالي اتجاه مطروح".

عضو مكتب حملة السيسي : المصريون يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية للحياة السياسية.

وأضاف خليل، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"،: نريد أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وزير الصحة: خطة التعامل مع المصابين الفلسطينيين أشادت بها كافة الدول

أكد الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة والسكان، أن خطة وزارة الصحة للتعامل مع المصابين الفلسطينيين، أشادت بها كافة الدول، خاصة أنه نواجه حالات حرجة، والحالة الواحدة تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي.

مستشار وزير التموين الأسبق : السعر العادل للسكر من 25 لـ 27 جنيه

أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، أن السكر ينخفض عالميا وينخفض بنسب كبيرة وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن في وفرة في الانتاج العالمي حاليا والأرقام الرسمية في مصر تقول إننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.

الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف كواليس اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء تحت حماية الدبابات

كشفت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، كواليس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الشفاء مساء أمس تحت حماية المدرعات والدبابات وفرض الحصار عليها .

مصابو غزة من مطار العريش : مصر لم تقصر معنا.. والوضع لدينا مأساوي

أجرت إكسترا نيوز جولة من داخل مطار العريش مع بعض مرضى الأورام المسافرين لتركيا لتلقي العلاج.

وأكد أحمد أبوزيد شقيق أحد المواطنين الفلسطينيين المصابين، أن الدولة المصرية لم تقصر معنا خلال رحلتنا من غزة ثم معبر رفح البرى حتى مطار العريش.

الأونروا: الوضع في غزة كارثي..ومحطات تحلية المياه والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروافي غزة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية أصبحت في اسواء الحالات.

نبيلة مكرم : توجيهات الرئيس السيسي إليّ كانت منهجًا لعملي بوزارة الهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليها منصب وزيرة الهجرة.

وقالت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مقالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها هيبة والوقوف أمامه له رهبة وكانت توجيهاته لي التواصل الحقيقي مع الناس وهذا المنهج الذي خلقت به ملفات الوزارة".