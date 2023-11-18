عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد.. وزير التموين يزف بشرى سارة.. أحمد العوضي يعلن الانفصال فنيا عن ياسمين عبد العزيز| توك شو

توك شو
توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


مفتي الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والقلب حزين على غزة.. فيديو
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الألم يعتصر الإنسان، والقلب حزين على الأوضاع المأسوية في غزة، موضحًا أن الوضع شديد الخطورة والبؤس.

 

المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي
أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن المعارضة الوطنية جزء من النظام، وأكبر دليل على ذلك الحوار الوطنى، حيث كانت المعارضة حاضرة بكل قوة.


القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مركز لرعاية المسنين وسط غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوقوع  شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا لرعاية المسنين وسط قطاع غزة.


لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"
أكد الفنان أحمد العوضي، عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج محمد السبكي بسبب عدم دفع أجره، نافيا رفض المنتج دفع أجره في فيلم "هروب اضطراري" عن مشاركته في هذا الفيلم.

 

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة| فيديو
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بـ استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة.


فنيا فقط.. أحمد العوضي يعلن الانفصال عن ياسمين عبد العزيز
أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددا على أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.


مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية صاحبة القرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.


وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد
أكد الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشددًا على أن "وزارة التموين حاكم عسكري في منطقتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".


قطاع الأعمال: قيمة أصول الشرقية للدخان من الأراضي تتخطى 2 مليار جنيه
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة ، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة ، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصلة لـ 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض.


دعمكم تاريخي | السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي وشعب مصر
وجه السفير دياب اللوح، السفير الفلسطينى بمصر، الشكر والتقدير للشعب المصرى الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لكل ما تقدمه مصر للشعب الفلسطينى من دعم وسند تاريخى مستمر للقضية الفلسطينية وللكفاح الوطنى الفلسطينى.


انفراجة في الأزمة.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن أسعار السكر
أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي ٦٠% من احيتاجات الأفراد.


16 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد
كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية سريعة.

 

 

توك شو أحمد العوضى الأرصاد البورصة الحملة الانتخابية الدكتور شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الرئيس السيسي الساعات الماضية الشركة القابضة السكر القضية الفلسطينية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

ولي عهد البحرين يوجه بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الحرب

ترشيحاتنا

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

سعر أرخص سيارات كيا بيكانتو في السعودية.. صور

دعاء أوصى به الرسول عائشة.. كلمات ترزقك لطفا في القضاء

أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين .. تناوليها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد.. وزير التموين يزف بشرى سارة.. أحمد العوضي يعلن الانفصال فنيا عن ياسمين عبد العزيز| توك شو

ليلة لأهالي أسوان فى حب ودعم عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلت عن نوع واحد من الطعام.. حفيدة ملكة بريطانيا تثير الجدل برشاقتها بعد الولادة

من قطعتين.. رانيا منصور تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت

اتحبست بسببها وقهرتني.. صور تجمع بين بوسي وطليقها

برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 | احذر من هذه الأمور

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ