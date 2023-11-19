أخبار التكنولوجيا| كبرى شركات العالم تنسحب من X بعد انتقاد إيلون ماسك لـ إسرائيل.. ومستثمرو تسلا يطالبون بإيقافه عن العمل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب تشتريه في البلاك فرايداي
ينتظر الكثير من راغبي الشراء فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.
عاصفة غضب تضرب إعلانات X.. كبرى شركات العالم تنسحب بعد انتقاد إيلون ماسك لـ إسرائيل
سيل من البيانات، والدعاوى الغاضبة، وسحب فوري للإعلانات من منصة X، وسيل آخر من الاتهامات بـ معاداة السامية، والعنصرية ضد اليهود.. هذا ما واجهه الملياردير إيلون ماسك خلال الساعات الماضية؛ بعد تصريحاته التي أثارت استياءً كبيرًا في أوساط السياسة والإعلام الغربي.
ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية
تعتزم شركة Oukitel إطلاق هاتفها المميز والمنتظر Oukitel WP19 Pro في 12 ديسمبر المقبل، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات القياسية والتي تصدر لأول مرة مع هاتف ذكي، أبرزها بطارية سعة 22 ألف مللى أمبير.
بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب
من المقرر أن يؤثر القرار الذي اتخذته شركة جوجل على جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، حيث سيتعرض المستخدمون اعتبارًا من عام 2024، حيث سيتم احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على التطبيق ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.
إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ضد هيئات إعلامية تدعو لوقف الإعلانات على X
هدد الملياردير إيلون ماسك بمقاضاة عدة هيئات إعلامية وهيئات مراقبة لقيامها بالدعوة بوقف الإعلانات على منصته X، وذلك بعد تصريحاته التي اعتبرتها هذه المؤسسات “معاداة للسامية” وتروج “للكراهية”.
بسبب تصريحاته.. مستثمرو تسلا يطالبون بإيقاف إيلون ماسك عن العمل
أدان مساهمو شركة تسلا، المالك والرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك ؛ بسبب تصريحاته التي اعتبروها “معادية للسامية”، وطالبو بإيقافه مؤقتا عن العمل، مقترحين منحه إجازة.