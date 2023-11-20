لو عايز تشتري سيارة أو شقة .. قرض بمميزات كبيرة في هذه البنوك

يبحث الكثير عن الفرص المتاحة لدى البنوك لشراء عقار أو سيارة كونهما من الاحتياجات المهمة لدى كل أسرة .

وتقدم البنوك المصرية أنواع مختلفة لبرامج التمويل الخاصة بقروض السيارات، لتناسب عدد مختلف من المواطنين، خاصة أنها من السلع الهامة لقطاع كبير من الأشخاص، لذا نرصد في السطور التالية، أقل فائدة على قروض السيارة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليختار العميل المفضل له.

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة بفائدة 23% إلى 24.5%، حسب فئة العميل وشروط التمويل، كما أن قيمة التمويل من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

قرض السيارة من بنك القاهرة

وعن قرض السيارة من بنك القاهرة من 18% إلى 23.5% متناقصة، وتصل قيمة التمويل إلى 6 ملايين جنيه حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

يكون قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% متناقصة، وتصل قيمة التمويل إلى مليون ونصف جنيه.

قرض السيارة من CIB

وبالنسبة لقرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB، الفائدة 22% متناقصة، والتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه وفقا لفئة العميل.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

بالنسبة لقرض السيارة من بنك الإسكندرية 14.5% إلى 16.5% الفائدة، والتمويل يصل إلى مليون جنيه.

التمويل العقاري للأفراد من بنك مصر

يقدم بنك مصر تمويلًا عقاريًا للأفراد (موظفين- أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أوالصناعية أو الخدمية) بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 240 شهرا، ومصاريف إدارية للقرض (يتم تحصيلها عند صرف القرض).

المستندات المطلوبة لـ التمويل العقاري من بنك مصر

وأوضح الموقع الرسمي لبنك مصر المستندات المطلوبة من العميل للحصول على تمويل عقاري، والتي جاءت وفقًا للآتي:

- بيان بالدخل الشهري.

- صورة بطاقة رقم قومي.

- إيصال مرافق.

برامج التمويل العقاري من بنك مصر

يقدم بنك مصر 3 برامج للتمويل العقاري وهي ​​برامج تعهد تحويل المرتب أو القسط على البنك، وبرنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية، ​​برنامج إثبات الدخل، وفيما يلي نرصد تفاصيل هذه البرامج:

​​برامج تعهد تحويل الراتب أو القسط على البنك

يقدم بنك مصر في هذا البرنامج نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، ومدة القرض تصل إلى 20 سنة.

شروط التمويل العقاري من بنك مصر

وفيما يلي الشروط العامة لمنح القرض:

- ألا يقل الدخل عن 3000 جنيه.

- ألا يتعدي الحد الأقصى للقسط الشهري 40% من المرتب.

- أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 65 عامًا عند استحقاق القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض هذا البرنامج

- في حالة أن الوحدة مسجلة: يجب إحضار سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15سنة.

- آى مستند اضافي يتم طلبه من الادارة القانونية.

وفي حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل، يجب إحضار المستندات الآتية:

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لـ 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة على نقل الملكية إلى المستفيد.

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يتم طلبه من الشؤون القانونية.

وفي حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة:

- عقد الوحدة السكنية.

- صورة من رخصة البناء.

- أي أوراق أخرى يطلبها جهاز الشؤون القانونية.

المستندات الخاصة بالعميل:

- طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء–غاز-مياه-تليفون) لم يمضي عليه أكثر من 3 شهور.

- خطاب تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب.

برنامج المهن الحرة والانشطة التجارية

بنك مصر يقدم في هذا البرنامج نسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة الوحدة السكنية، بمدة سداد تصل إلى 15 سنوات، ووثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

شروط التمويل العقاري من بنك مصر

- ألا يقل الدخل عن 3000 جنيه.

- ألا يتعدي الحد الأقصى للقسط الشهري 40% من المرتب.

- أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 65 عامًا عند استحقاق القرض.

المستندات المطلوبة

يجب على المتقدم تقديم المستندات المذكورة في البرنامج السابق بالإضافة إلى المستندات الآتية:

في حالة المهن الحرة: صورة من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة

في حالة برنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية: صورة مستخرج من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وصورة من آخر تعديل لعقد تأسيس الشركة لتحديد نصيب الشريك إن وجد، وصورة من البطاقة الضريبية.

- كشف حساب بنكي وفقا للسياسة الائتمانية.

- شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبية لآخر 3 سنوات.

​​برنامج إثبات الدخل

يقدم بنك مصر في هذا البرنامج نسبة تمويل تصل إلى نسبة تمويل تصل إلى 80 % من قيمة الوحدة السكنية، ومدة سداد تصل إلى 15 سنة، وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

شروط التمويل العقاري من بنك مصر

- ألا يقل الدخل عن 3000 جنيه.

- ألا يتعدى الحد الأقصى للقسط الشهري 40% من المرتب.

- أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 65 عامًا عند استحقاق القرض.