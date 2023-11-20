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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق.. أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

أخبارالتكنولوجيا..تحذير
أخبارالتكنولوجيا..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق..أق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الجمعة السوداء أو الـ Black Friday: لماذا سميت بهذا الاسم؟

 

تُعرف الجمعة التي تلي عيد الشكر في الولايات المتحدة باسم الجمعة السوداء، وهي اليوم الأول من موسم التسوق في عيد الميلاد. في عام 2023، ستأتي الجمعة السوداء في 24 نوفمبر.

 

شركات عملاقة مثل Apple وDisney تسحب إعلاناتها من تويتر..بسبب منشورات معادية للسامية

 

أوقفت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Apple و Disney و Warner Bros Discovery، حملاتها الإعلانية عبر الإنترنت على X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد أن أدلى المالك إيلون ماسك بملاحظة معادية للسامية على المنصة.

 

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

 

أصبحت عملية تحميل التطبيقات الجانبية، والتي تؤثر على كل من Apple و Google، شائعة جدًا في السنوات الأخيرة، في حين أن Android قد قبلت منذ فترة طويلة البرامج والمتاجر الخارجية، فإن Apple مجبرة على إجراء التحول.

 

Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

 

أطلقت شركة هونر، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، هاتف مميزا Honor 90 لعام 2023. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات جيدة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف متوسط ​​المستوى.

 

أسرع شاحن لـ iPhone 15 والموبايلات الغالية..تحت 400 جنيه وضمان 18 شهرا

 

أطلقت CukTech شاحن GaN (Gallium Nitride) السريع الجديد بقوة 65 واط مع طراز AD653C. يتوفر الشاحن الآن مقابل 99 يوان (13 دولارًا) على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، دعونا نتعمق في المواصفات الرئيسية لهذا الشاحن.

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