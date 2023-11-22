مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

أعلنت شركة شل مصر ، عن اكتشاف جديد من الغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.

وقالت شركة شل في بيان على صفحتها الرسمية، "تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترًا تحت سطح البحر، حيث أظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".

كشف حقل جدبد من الغاز

ولم يوضح بيان شل حجم الغاز المكتشف على عمق مائي يبلغ حوالي 250 مترًا تحت مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل البحرية.

وأكملت شركة شل مصر بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار - بئر غرب مينا (Mina West)، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز.

من جانبه قال جمال القليوبي، إن اكتشاف شركة شل لحقل غاز جديد له تأثير إيجابي في رفع مستويات إنتاج الغاز في مصر طبقا للتحديات من الاستهلاك المحلي في كل التزامات الغاز للسيارات وغاز المنازل وتصنيع الكهرباء، بالإضافة إلى أهم جزء وهو تصنيع الغاز المسال والذي أصبح مصدر عملة صعبة ذات تأثير إيجابي في موارد الدخل القومي.

وأضاف "القليوبي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشحنات السريعة من الغاز المسال خلال 2022/ 2023 كان لها مردود إيجابي على دول الاتحاد الأوروبي، مثل الغاز المصري بديلا لدول أوروبا عن الغاز الروسي، الذي توقع ضخه في ظل الصراع القائم في أوكرانيا، بالإضافة إلى البيع المباشر من تلك الصفات ذات العقود القصيرة.

وكانت شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU) - منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلية، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر.

وشدد قاسم: يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر، وستعمل الشركة مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة.

ووقعت شركة شل في سبتمبر من هذا العام اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتتميّز منطقة الاستكشاف بقربها من أصول شركة شل الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها الشركة العالمية في المنطقة نفسها، ما يُسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركاء في المناطق البحرية.

جدير بالذكر، أن شركة شل وقعت في سبتمبر 2023 اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بموجبها استحوذت الشركة الكويتية على حصة 40% في منطقة شمال شرق العامرية، في حين تمتلك شركة شل الحصة المتبقية البالغة 60%.

خطط عمل شل مصر

ووقّعت شركة شل مصر في مايو 2022 اتفاقية مع إكسون موبيل الأميركية، استحوذت من خلالها على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بمصر.

كما وقّعت شركة شل مصر مع شركائها: الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس، في يوليو 2023، اتفاقية لبدء تطوير المرحلة العاشرة (المرحلة 10) في امتياز دلتا النيل البحري بغرب الدلتا البحري العميق في البحر الأبيض المتوسط.

وطوّرت شل وشركاؤها امتياز غرب الدلتا البحري عبر 9 مراحل تطوير، إذ يضم الامتياز 17 حقلًا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح بين 300 متر و1200 متر، وتمتد على مسافة تتراوح بين 90 و120 كيلومترًا تقريبًا من الشاطئ.

وتعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات النفطية وتوزيعها.

وأنهت الشركة، في سبتمبر 2021، إجراءات بيع أصولها البرية بالصحراء الغربية في مصر، مقابل 926 مليون دولار أميركي، إلى شركة شيرون بتروليوم وكيرن إنرجي، وذلك من أجل للتركيز على الاستكشاف البحري وسلسلة القيمة المتكاملة في مصر، بما في ذلك المربعات الـ7 الجديدة في دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

يذكر أن شركة إيني الإيطالية فازت بـ 3 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، ضمن جولة المزايدة العالمية التي أطلقتها مصر نهاية 2022، وأغلقت باب التقدم إليها في يوليو الماضي.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء 26 سبتمبر (2023) نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام، واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

وكشفت وزارة البترول المصرية ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة إيني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات إيني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات في أوقات التنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق تُقدَّر بنحو 281 مليون دولار، تستهدف حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

وتضاف المربعات الجديدة إلى استثمارات شركة إيني الإيطالية، التي فازت مطلع العام الجاري بـ 5 تراخيص استكشاف جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، تقع شرق البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 8 آلاف و410 كيلومترات مربعة.