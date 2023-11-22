عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم؟

طارق سعدة لوفد تنسيقية شباب الأحزاب: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية.. وهذه مطالب الإعلاميين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية من الاهتمام بالنقابات المهنية ويأتي في مقدمتها إنشاء نقابة للإعلاميين بعد معاناة لعقود طويلة.

 

جاء ذلك في الندوة التي استضافت فيها نقابة الإعلاميين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي جاءت تحت عنوان (ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم) وضم وفد التنسيقية النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، والنائب رشا كليب عضو مجلس النواب، والدكتورة نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ.


يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الاستماع إلى المشكلات والحلول وطريقة حلها وآليات التنفيذ وذلك تلاقيًا مع الجهود التي تقوم بها نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي وتذليل المشكلات والعقبات وتطوير أداء وتقديم خدمات وتلبية مطالب وآمال وطموحات الإعلاميين أعضاء النقابة والحاصلين منها على تصاريح مزاولة المهنة.


وقد استهل نقيب الإعلاميين اللقاء بالترحيب بوفد التنسيقية مُثمنًا دورهم في الحياة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي السياسي.


وأوضح أن هذا اللقاء المفتوح يؤكد على الاهتمام برؤية النقابات في الحياة العامة والسياسية والمجتمعية .


ودار لقاء مفتوح بعنوان: "ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم" والتي تبلورت في عدة مطالب منها التأكيد على أهمية التطوير والتحديث وحل مشكلات  التليفزيون المصري بكافة قنواته وإذاعاته كأحد الأجنحة الإعلامية للجمهورية الجديدة.


وطالب بعض الإعلاميين بأهمية أن يتم بث قنوات بعدة لغات أسوة بالتجربة الناجحة لقناة النيل الدولية صوت مصر للعالم.


وتم التأكيد على أهمية دور الإعلام بصفة عامة والإعلام الحكومي بصفة خاصة لما يمثله من أهمية كبيرة في نشر وتعزيز ثقافة المجتمع وتكوين شخصية وطنية تعمل على بناء المجتمع وليس هدمه مع أهمية التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي المنظم للعمل الإعلامي.

 

واتفق الحضور على أن الإعلام الرسمي والخاص هما ركيزة أساسية للدولة المصرية وأدواتها التنويرية والتثقيفية في الداخل والخارج.

 

واختتم نقيب الإعلاميين اللقاء موجهًا الشكر لوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع الزملاء الإعلاميين الذين حضروا هذا اللقاء، خالد فتوح أمين صندوق النقابة وريهام إبراهيم عضو مجلس نقابة الإعلاميين والإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلاميين ريهام الديب  وأحمد سالم وشريف فؤاد وعبد الله يسري وأحمد العايدي وأسماء حبشي.


وفي نهاية اللقاء قام نقيب الإعلاميين بتكريم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإهداء درع النقابة لهم وذلك تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع المصري سياسيًا واجتماعيًا .

تنسيقية شباب الاحزاب نقابة الاعلاميين مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد الناشرين المصريين

Dubai Airshow 2023.. مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء الصناعة حول العالم

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة من الإمارات

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

مشروع القرن|مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنًا بين التنمية الريفية والحضرية

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ