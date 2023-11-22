طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب.. العدد محدود

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة المالية بمصلحة الضرائب، ضمن الوظائف القيادية بالمستوي الوظيفي الممتاز، والتي يستمر حتي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وذلك في عدد محدود من الوظائف.

الوظائف الخالية بمصلحة الضرائب

2 نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.

طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب



تقديم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، الكائن مقرها بـ أبراج وزارة المالية بمدينة نصر ، امتداد رمسيس بالقاهرة، برج رقم 4 الدور الأول غرفة رقم 106، وذلك لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري حتى 19 ديسمبر المقبل، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

شروط الوظائف الخالية لنائب رئيس مصلحة الضرائب

المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة. المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية. القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل. قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن لغيرهم فيجب قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

شروط الوظائف الخالية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة. المعرفة الكافية بإحد اللغات الأجنبية. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل. قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة لغيرهم فيتعين قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. اجتياز التدريب اللازم في ضوء مايحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

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المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الضرائب