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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي بشأن الهدنة الإنسانية بغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرة السعودي

أعلنت السفارة الأمريكية لدي المملكة السعودية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث تناول الحديث آخر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

وأوضحت السفارة في بيان لها نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه خلال الاتصال ورحب بلينكن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح ما لا يقل عن خمسين من الأسري لدي حماس وتنفيذ وقف إنساني لإطلاق النار الذي من شأنه تسريع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. 

وأضافت السفارة، أن بلينكن أكد خلال الاتصال على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ، وتجنب اتساع رقعة الصراع وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. 

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة المتواصل بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

ورحب بلينكن أيضا بالجهود التي تبذلها المملكة السعودية لضمان التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في اليمن، وإطلاق حوار سياسي يمني - يمني برعاية الأمم المتحد، وضمان أن تواصل الجهات الفاعلة اليمنية التركيز على هذا الجهد.

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السعودية ترحب باتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

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