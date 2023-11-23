بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن القبض على مدير مستشفى الشفاء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم القبض على مدير مستشفي الشفاء محمد أبو سليمة ونقله للتحقيق مع الشاباك بعد ظهور أدلة تثبت أن مستشفى الشفاء، تحت إدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لـ حماس.

ووفقا للبيان المشترك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، فإن شبكة الأنفاق التابعة لـ حركة حماس تحت المستشفى تستغل الكهرباء والموارد المأخوذة من المستشفى، كما قامت حماس بتخزين الأسلحة داخل المستشفى وعلى أرض المستشفى.

وأضاف البيان: "في المستشفى، الذي كان تحت إدارته، كان هناك نشاط إرهابي واسع النطاق لـ حماس"، لافتا إلى أن النتائج المتعلقة بتورط أبو سليمة في نشاط إرهابي ستحدد ما إذا كان سيخضع لمزيد من الاستجواب من قبل الشاباك أم لا.

وأمس الأربعاء، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر شبكة أنفاق قال إنها تمتد من مبنى المستشفى الرئيسي تحت مباني أخرى في مجمع الشفاء.

ونفت حركة حماس ووزارة الصحة في غزة ومسؤولو المستشفيات مزاعم إسرائيل، قائلين إن المستشفيات في القطاع تستخدم فقط لعلاج المرضى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وبحسب ما ورد تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب طوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي.