مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة ‌محيبيب اللبنانية

ذكرت إذاعة النور اللبنانية أن مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طاول منطقة الغابة بين عيترون ومارون الراس.
ومن جانبها؛ كما استهدف عناصر المقاومة اللبنانية عند الساعة 16:45 غروب يوم الخميس موقع المالكية أثناء تحرّك جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وقصفت المقاومة أيضا؛ بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وقال حزب الله اللبناني :بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد يوسف كرم جواد "حيدر" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.