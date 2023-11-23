مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة ‌محيبيب اللبنانية

ذكرت إذاعة النور اللبنانية أن ‏مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة ‌محيبيب⁩ في القطاع الأوسط من جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طاول منطقة الغابة بين ‌عيترون⁩ ومارون الراس⁩.

ومن جانبها؛ كما استهدف عناصر المقاومة اللبنانية عند الساعة 16:45 غروب يوم الخميس موقع المالكية أثناء تحرّك ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏



وقصفت المقاومة أيضا؛ بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة.‏

وقال حزب الله اللبناني :بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد يوسف كرم جواد "حيدر" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.