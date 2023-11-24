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تحقيقات

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لحل أزمة الدولار، وتوفير السيولة اللازمة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وبرنامج الطروحات الحكومية، وعدد من المبادرة الخاصة بجذب الدولار، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.

ملف تصدير العقار المصري

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

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وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بالدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.

وتم التأكيد على أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.

صياغة تفاصيل المبادرة

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.

وقال شنودة أمين، الخبير العقاري، إن إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار المصري للخارج، يحمل العديد من المميزات الاقتصادية للدولة، أبرزها زيادة الإيرادات النقدية، وجذب العملات الأجنبية للبلاد، عبر صفقات البيع للمشترين الأجانب، ما يسهم في زيادة الإيرادات النقدية وتعزيز الاحتياطي، موضحا أن تصدير العقار وبيع العقارات بالدولار، يساهم في تعزيز القطاع العقاري والصناعات المرتبطة به، مثل القطاعات التالية:

  • قطاع مواد البناء.
  • قطاع البناء والتشييد والتصميم الهندسي.
  • قطاع الديكور الداخلي.
  • قطاع الخدمات اللوجيستية والتسويق.

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وأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة صادرات العقارات في مصر، يحسن الرصيد التجاري، ويحقق فائض يمكن استغلاله في تعزيز الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية الأخرى، وأيضا طرب باب مجال جديد، وهو السياحة العقارية، حيث أن العقارات المصرية المصممة للأجانب، الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر، يمكن أن يؤدي ذلك لزيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين في البلاد.

بيع العقارات بالدولار

ولفت إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ مبادرة دعم تصدير العقارات، بشكل منظم، لضمان جودة المنتجات وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بهان وتوجيه الاستثمارات لتلبية الطلب المستهدف في الأسواق الخارجية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه أمس، على دعم مبادرة بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع كلا من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

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